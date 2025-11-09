Dvije osobe poginule, jedna ozlijeđena u frontalnom sudaru u Zagorju

Večeras je došlo do teške prometne nesreće u Zagorju, potvrđeno je Indexu iz policije. U teškoj prometnoj nesreći što se danas iza 18 sati dogodila kod Selnice poginule su dvije osobe, a jedna je ozlijeđena te je prebačena u bolnicu u Zabok.

Frontalni sudar u uvjetima guste magle

Prema riječima očevidaca, u pitanju je bio frontalni sudar dva automobila. Na tom dijelu ceste večeras je gusta magla.

Od Poznanovca do Zlatar Bistrice zatvorena je brza cesta, a postupanje hitnih službi na terenu još je u tijeku, baš kao i policijski očevid.