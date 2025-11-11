Jedna od najimućnijih splitskih obitelji širi carstvo, kupili kultnu zgradu u srcu Zagreba

Nakon što je prvi kolovoški krug prošao bez ijednog ponuditelja, u drugom krugu e-dražbe za Namu u Ilici napokon je pala odluka. Nekretnina je prodana novoosnovanom trgovačkom društvu "Izbor Šesti" d.o.o., javlja Lider.

– Danas je zadnji dan i dražba završava u ponoć. Nakon što Fina dostavi dokumentaciju sudu, slijedi rješenje suca za nekoliko mjeseci – kaže stečajni upravitelj Damir Mikić. Minimalna prihvatljiva cijena ostala je 50 posto procijenjene vrijednosti, odnosno 17,25 milijuna eura; ispod toga se zgrada ne može prodati.

"Izbor Šesti" d.o.o. pripada nizu "Izbor" tvrtki (Peti, Šesti, Sedmi, Osmi, Deseti…) registriranih na istoj adresi u Solinu, a vlasnik "Izbor" tvrtki je splitska obitelj Banović, inače vlasnici Optike Anda.

Ključna imena su Nina Banović (Servus/Optika Anda), Andrija Banović (uprava i povezana "Izbor" društva) te Ivan Budalić (član društva "Izbor Šesti"; bivši gradonačelnik Imotskog i saborski zastupnik).

Zbog snage Optike Anda i recentnih nekretninskih akvizicija u Dalmaciji, Banoviće se često navodi među najbogatijim splitskim obiteljima, a ovom akvizicijom prvi put ulaze na zagrebačku glavnu "main street" pozornicu.

Prodaju čine dvije zgrade u Ilici 4 i 6 ukupne površine oko 3600 m², uz obveznu kupnju inventara i trgovačke robe (komisiona se rješava zasebnim dogovorom). Ključna je radno-pravna obveza, kupac mora nastaviti poslovanje i preuzeti svih 160 zaposlenika na najmanje dvije godine, pod istim uvjetima kao u Nami.