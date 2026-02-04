Jedna od ključnih figura uhićene bande: U velikoj akciji USKOK-a i policije pao poznati hrvatski maneken

Jedna od ključnih osoba koje su uhićene u današnjoj akciji USKOK-a i policije zbog sumnje u krijumčarenje i prodaju velikih količina droge je 38-godišnji Robert DiCaprio.

Zanimljivo je da se DiCaprio, ranije poznat i kao Robert Jotanović, prije desetak godina često pojavljivao u medijima zbog manekenske karijere, a internetski portali tada su mu tepali da je obećavajuće ime muške modne scene u Hrvatskoj.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kao Robert Jotanović, 2012. godine pobijedio je na natjecanju "Mister Sea World" u kategoriji najboljeg novog modela. Sudjelovao je na svjetskim izborima, uključujući onaj u Peruu, gdje je privukao pozornost noseći konavosku narodnu nošnju, a tada je govorio i da se priprema za natjecanje ljepote u Kini.

Robert DiCaprio posljednje dvije godine živi u Švicarskoj, a u Hrvatskoj ima registriranu tvrtku za promet nekretninama RDC SUNSET REALESTATE d.o.o.. Tvrtka je osnovana potkraj 2021. godine, a prema službenim podacima iz poslovnih registara, nema niti jednu zaposlenu osobu. U 2024. godini tvrtka nije ostvarila nikakve prihode te je poslovala s gubitkom od 42 eura.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, osim pranja novca od droge, osumnjičenike se istražuje i zbog malverzacija s nekretninama, odnosno nezakonitog stjecanja nekretnina uz pomoć krivotvorenih dokumenata.

DiCapriju ovo nije prvi put da se našao na meti policije zbog prodaje droge. Naime, 2018. godine pao je s velikim količinama droge u Tisnom kraj Šibenika gdje je s kolegicom tog ljeta prodavao drogu na glazbenim festivalima. Tada im je pronađeno 577 tableta ecstasyja, 40 grama MDMA-a, 436 grama marihuane, 471 gram hašiša, 70 grama kokaina, manje količine ketamina i 50.000 kuna, odnosno oko 6.600 eura. Iako je optužnica već podignuta, niti DiCaprio niti njegova partnerica u zločinu i dalje nisu osuđeni.

DiCaprijevo se ime spominje i u jednoj nedavnoj presudi Općinskog suda u Rijeci koja se odnosi na događaje iz 2015. godine, a u kojoj je on bio žrtva napada i iznude. Tada su u njegov stan upala trojica muškarca i pokušala od njega naplatiti navodni dug. Optužili su ga da je kriv jer je njihov kolega pao s 15 kilograma droge te su ga tukli i ozljeđivali nožem. Na kraju su od njega pokušali iznuditi 100.000 kuna, rekavši mu kako znaju da ima taj novac jer je radio u Dubaiju, a na kraju su ga oštetili za ukupno 4.000 eura, što je sve prijavio policiji.