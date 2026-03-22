Jedna objava vratila navijače u 1973.: Bukle i velika europska večer

Hajduk je pobijedio na gostovanju u osječkom Gradskom vrtu momčad Vukovara 91 rezultatom 6:0 i tako ostvario rekordnu gostujuću pobjedu u HNL-u. Odlična utakmica “bijelih”, možda ipak malo prekasno da ponovno probudi snove o tituli.Prošetali smo društvenim mrežama i hajdučkim sjećanjima te zapazili zanimljivu objavu. Ovog puta riječ je o Ivici Tomiću Feriću, poznatom hajdukovcu i dobrom poznavatelju klupske povijesti. Ferić često objavljuje zanimljive analize i prisjeća se nostalgičnih dana Staroga placa.

Tako je podsjetio kako je upravo na jučerašnji dan 1973. godine, u vrijeme trenera Branka Zebeca, Ivica Hlevnjak Bukle postigao tri pogotka u četvrtfinalu Kupa pobjednika kupova i odveo “bijele” u polufinale s tada moćnim Leedsom.

Bukle je tada zabio dva gola škotskom Hibernianu u Edinburghu, u porazu Hajduka 2:4, te jedan pogodak u pobjedi “bijelih” na uzvratu u Splitu za prolaz dalje. Ferić podsjeća i koliko je Bukle značio u osvajanju naslova 1971. godine, nakon 16 sušnih godina, o čemu je nedavno predstavljena i knjiga Marija Garbera “Hajdukova 71.” na splitskom Mertojaku.

Kako stoji u objavi:

“Sada gore igraju skupa i drže sredinu terena... Jure, Mićo i Bukle... tika-taka iz sezone 70/71., kada je Hajduk igrao najljepši nogomet u svojoj povijesti.”