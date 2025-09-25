Jedinstvo na turneji u Mađarskoj, susreli se s hrvatskim veleposlanikom: "Most koji povezuje narode, generacije i vrijednosti"

Folklorni ansambl Jedinstvo iz Splita nastavlja veliku desetodnevnu turneju po Mađarskoj, tijekom koje hrvatsku pjesmu, ples i tradiciju približava zajednicama Hrvata u toj zemlji.

U sklopu boravka u Budimpešti članovi ansambla susreli su se s veleposlanikom Republike Hrvatske, uz prisustvo dožupana Splitsko-dalmatinske županije Ante Šošića, pročelnika za kulturu i sport Željka Primorca, voditelja splitske podružnice Hrvatske matice iseljenika Ante Ćalete te diplomatske savjetnice pri Veleposlanstvu RH u Budimpešti Marine Sikora.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

– Kroz otvoren i konstruktivan razgovor razmijenili smo ideje o jačanju suradnje te daljnjem povezivanju iseljene i domovinske Hrvatske. S ponosom predstavljamo našu kulturu, tradiciju i bogato naslijeđe koje nas definira – gdje god bili. Naša zajednica izvan granica domovine nije samo čuvar identiteta, već i most koji povezuje narode, generacije i vrijednosti – poručili su iz ansambla Jedinstvo.

Podsjetimo, turneja je započela 20. rujna u Pečuhu nastupom na folklornoj manifestaciji „Dobro došli naši mili gosti“ u organizaciji KUD-a Tanac. U Budimpešti su održani koncerti u Bugarskom kulturnom centru te program u sklopu tradicionalnog Dana smokve na sveučilištu ELTE, gdje je predstavljena i gastronomska ponuda Splitsko-dalmatinske županije.

Završnica turneje održat će se u Gradišću, u gradovima Sopron i Koljnof, u sklopu programa „Narodnosna gala“, dok je završni koncert zakazan za 26. rujna u Kulturnom centru Liszt Ferenc.

Geslo cijelog programa glasi: “Bogatstvo u različitosti – ljepota u zajedništvu”, a upravo to, ističu organizatori, pokazuje koliko kulturna baština povezuje Hrvate diljem svijeta i čuva identitet u iseljeništvu.