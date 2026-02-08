Jedinstvo kod hrvatskog konzula u Dubaiju

U Konzulatu Republike Hrvatske u Dubaiju hrvatski konzul Jasmin Devlić primio je članove Folklornog ansambla Jedinstvo, koji ovoga i idućeg tjedna sudjeluju na 23. izdanju ugledne međunarodne manifestacije Sharjah Heritage Days.

Na srdačnom i prijateljskom susretu u Konzulatu RH, smještenom na petom katu jednog od Emaarovih nebodera u neposrednoj blizini Burj Khalife, izraženo je obostrano zadovoljstvo zbog sudjelovanja hrvatskih predstavnika na ovom značajnom kulturnom događaju, jednom od najvećih na Arapskom poluotoku.

Tijekom razgovora istaknuta je važnost kontinuiranog predstavljanja hrvatske kulturne baštine i folklorne tradicije na međunarodnoj sceni, kao i uloga Jedinstva u očuvanju nacionalnog identiteta te jačanju kulturnih veza između Republike Hrvatske i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Poseban naglasak stavljen je na mogućnosti buduće kulturne suradnje i daljnjeg povezivanja splitskih, županijskih i hrvatskih kulturnih institucija s partnerima u ovoj regiji, uz izraženu obostranu otvorenost za nastavak i razvoj takvih inicijativa.

Konzul Devlić uputio je članovima Folklornog ansambla Jedinstvo riječi podrške i zahvale na njihovu trudu i predanosti, istaknuvši kako će on osobno, zajedno sa svojim suradnicima, nazočiti nastupima ansambla na festivalu te tako dodatno podržati njihovo sudjelovanje i predstavljanje Republike Hrvatske. Članovi ansambla zahvalili su na gostoprimstvu i iskazanoj potpori, naglasivši kako im je velika čast nastupati na manifestaciji koja okuplja sudionike iz cijeloga svijeta.

Folklorni ansambl Jedinstvo, po završetku festivalskih nastupa, vraća se u Split u večernjim satima 11. veljače, obogaćen novim iskustvima i međunarodnim kulturnim susretima.