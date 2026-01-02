Jedan od glavnih ljudi HNS-a gosti se sa Zdravkom Mamićem po Hercegovin

Ako neće Muhamed brdu, hoće brdo Muhamedu. Tom se starom izrekom najbolje može opisati najnoviji potez Zdravka Mamića, bjegunca od hrvatskog pravosuđa koji je utočište pronašao u Bosni i Hercegovini. Iako je formalno odstranjen iz hrvatskog nogometa, čini se kako Mamić i dalje nije spreman pomiriti se s gubitkom moći koju je godinama imao.

Naime, Mamića smo zatekli u restoranu "Udovice", smještenom između Čitluka i Međugorja, u društvu ljudi koji nipošto nisu slučajni prolaznici. Za istim stolom sjedili su glavni tajnik Hrvatskog nogometnog saveza Tomislav Svetina, prvi čovjek Lokomotive Božidar Šikić te donedavno iznimno utjecajni, danas znatno detronizirani Neven Šprajcer. Prijateljsko druženje ili nešto više – pitanje je koje se samo nameće, piše Slobodna Dalmacija.

Svetina – čovjek kontinuiteta Mamićeve ere

Tomislav Svetina danas obnaša dužnost glavnog tajnika HNS-a, ali i dalje je predsjednik Zagrebačkog nogometnog saveza. Njegova povezanost s Dinamom i Mamićevom strukturom seže godinama unatrag. Od 2012. do 2018. godine bio je glavni direktor GNK Dinamo, a upravo je on preuzeo upravljačke konce kluba nakon što su Zdravko i Zoran Mamić završili u istražnom zatvoru u velikoj antikorupcijskoj akciji policije i USKOK-a.

Tada je Svetina, preko službenih klupskih kanala, poručio da u organizacijskom i poslovnom smislu neće biti nikakvih promjena, čime je jasno dao do znanja da sustav ostaje netaknut. U Dinamo je stigao iz Hrvatske lutrije, naslijedivši Damira Vrbanovića, još jednog bliskog Mamićeva suradnika uhićenog u istoj akciji.

Uspon u HNS-u i sukob s Bobanom

U Hrvatskom nogometnom savezu Svetina je dodatno učvrstio poziciju. Bio je dopredsjednik Saveza u mandatu od 2017. do 2021. godine, predsjednik Komisije za propise, a u srpnju 2021. godine, na prijedlog predsjednika HNS-a Marijana Kustića, jednoglasno je izabran za izvršnog direktora. U travnju 2024. ta je funkcija, radi usklađivanja s FIFA-inim i UEFA-inim nazivljem, preimenovana u – glavnog tajnika.

No, dolaskom Zvonimira Bobana u Dinamo započinje otvoreni sukob. Nova klupska uprava jasno je poručila kako ne želi ljude povezane s bivšom Mamićevom garniturom, a Svetina je pritom bio jedna od ključnih figura. Dinamo je, uz podršku Rudeša i Kustošije, ovog ljeta pokrenuo inicijativu za njegovu smjenu s čela Zagrebačkog nogometnog saveza, javlja Slobodna Dalmacija.

Inicijativa propala, Svetina ostao

Unatoč pritiscima, pokušaj smjene nije uspio. Na izbornoj skupštini ZNS-a svi nazočni predstavnici zagrebačkih klubova glasali su za novi mandat Tomislava Svetine. Klubovi koji su se protivili njegovu ostanku – Dinamo, Rudeš, Kustošija, Futsal Dinamo i ostali – skupštini uopće nisu prisustvovali.

