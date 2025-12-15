Jedan neobičan sastojak može poboljšati okus prženih jaja

Pržena jaja su čest obrok u mnogim domovima jer se brzo pripremaju i gotovo ih je nemoguće pogrešno ispeći. Ako vam je uobičajeni način pripreme počeo djelovati predvidljivo ili bezlično, stručnjak za hranu tvrdi da postoji jednostavan trik koji može potpuno promijeniti okus.

Tajni sastojak je nešto što većina ljudi prolije u sudoper – tekućina od kiselih krastavaca. TikToker i gastroautor Dan Clapson pokazao je svojim pratiteljima kako poboljšati pržena jaja koristeći samo kap tekućine koja ostaje na dnu staklenke s kiselim krastavcima.

Kako ističe, metoda ne može biti jednostavnija, a rezultati su iznenađujuće dobri, prenosi N1.

Savjetuje da jaja počnete pržiti na uobičajen način, koristeći maslac ili ulje po želji. Kad su jaja gotovo pečena, u tavu treba dodati malu količinu tekućine iz staklenke s kiselim krastavcima. Tavu potom lagano pomaknite kako bi tekućina došla do rubova jaja.

Ova tehnika funkcionira na principu deglaziranja: kiselina i začini iz tekućine obavijaju bjelanjak, dajući mu bogatiji okus. Osim toga, kiselina pomaže smanjiti masnoću žumanjka i ulja na kojem se jaje pržilo, stvarajući uravnoteženiji okus.