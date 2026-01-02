Jedan mladić iz Srbije ozlijeđen, za drugim traje potraga

Mladić M. J. (23) podrijetlom iz Srbije ozlijeđen je u požaru koji je u novogodišnjoj noći buknuo u baru na poznatom švicarskom skijalištu Crans-Montana, dok se za Stefanom Ivanovićem, državljaninu Švicarske i Srbije, još traga. U tragediji u popularnom baru "Le Constellation", koju je najvjerojatnije izazvala pirotehnika zapaljena u lokalu, život je dosad izgubilo 47 osoba, dok je više od 100 teško ozlijeđeno, piše Novosti.rs.

Stefan Ivanovic has not been in contact with us since last night; he worked at the Constellation.

If you have seen him or know if he has been taken into care by emergency services, please contact us at: 078 901 32 00 or 076 335 92 94#CransMontana #Constellation pic.twitter.com/qGNxZvLuD8 — Mehmet Tolga Eren (@mtolgaerenn) January 1, 2026

Izbjegao smrt

Prema riječima poznanika obitelji, mladić je preživio zahvaljujući pukoj sreći, u trenutku izbijanja vatre nije bio u unutrašnjosti kluba. "M. J. bio je u baru na skijalištu tijekom novogodišnje noći, ali njega je doslovno spasio odlazak na terasu kluba. Naime, htio je zapaliti cigaretu i izašao je van. Bio je na terasi kad je unutra buknuo požar. Uslijedio je stampedo", ispričao je izvor blizak obitelji.

U kaosu koji je uslijedio, vatra je ipak zahvatila mladića. "Vatra ga je zahvatila, odnosno izgorjele su mu obje šake! Opekline ima po rukama, ali hvala Bogu nije životno ugrožen. Spasilo ga je doslovno to što je izašao van. Nevjerojatna sudbina. Hvala Bogu pa je uspio u onoj gužvi i kaosu izvući se živ", dodao je poznanik.

Kako navodi, M. J. od rođenja živi u Švicarskoj s roditeljima i sestrom, a obitelj redovito posjećuje svoje rodno selo u Srbiji. "U selo dolaze ljeti ili povremeno. Otac M. J. je divan i dobar čovjek, sredili su kuću ovdje u selu i napravio je radionicu. Plan mu je da se vrati kad ode u mirovinu", kaže sugovornik.

Potraga za radnikom osiguranja

U međuvremenu, spasioci i dalje tragaju za Stefanom Ivanovićem (30), koji je također iz Srbije i koji je te večeri radio kao član osiguranja u baru. Njegova obitelj navodi još uvijek nisu dobili nikakvu službenu informaciju o Ivanoviću.

Ivanović posjeduje dvojno državljanstvo i više od 20 godina živi i radi u Švicarskoj. Kako je za srpske medije ispričala Marina, supruga njegovog brata, Ivanović je bio unutar objekta u trenutku izbijanja vatre, nakon čega mu se gubi svaki trag. Ivanović i ozlijeđeni M. J. potječu iz istog sela.