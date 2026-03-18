Jedan krijumčar predan pritvorskom nadzorniku

Policijski službenici koji rade na poslovima suzbijanja krijumčarenja migranata i sprječavanja nezakonitih migracija na području PU karlovačke su u razdoblju od 15. do 16. ožujka spriječili tri slučaja krijumčarenja migranata.

"Nakon provedenih kriminalističkih istraživanja zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz čl. 326. KZ-a, pritvorskom nadzorniku PU karlovačke u zakonskom roku predan je, uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, 26-godišnji ukrajinski državljanin. Osim toga, zbog sumnje u počinjenje istog kaznenog djela policijski službenici PU karlovačke podnijeli su i kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu protiv 47-godišnjeg rumunjskog i 33-godišnjeg hrvatskog državljanina", javljaju iz karlovačke policije te nadodaju:

"Osumnjičeni muškarci uhićeni su na području općina Tounj i Rakovice te grada Karlovca, gdje su ih policijski službenici zatekli kako u vozilima ukrajinskih, njemačkih i hrvatskih nacionalnih oznaka prevoze strane državljane za koje je utvrđeno da su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku. Svi strani državljani koje su prevozili izrazili su namjeru podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu. Prema osumnjičenom državljaninu Ukrajine bit će postupano i sukladno odredbama Zakona o strancima", zaključuju iz PU karlovačke.