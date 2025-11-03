Jedan grad u Dalmaciji krije svjetski fenomen, stručnjak tvrdi: "Nesreća je da to nitko nije otkrio"

Kolosej u Italiji, Petra u Jordanu, Chichén Itzá u Meksiku, Krist Otkupitelj u Brazilu, Machu Picchu u Peruu, Taj Mahal u Indiji i Kineski zid odavno su na popisu svjetskih čuda. Postojalo je samo sedam svjetskih čuda drevnog doba jer su Stari Grci vjerovali da broj sedam predstavlja savršenstvo. Čudo nije zaobišlo ni Hrvatsku pa se tako jedan hrvatski grad može pohvaliti da ima i svjetski fenomen, a uz njega i simboličnu brojku sedam.

Riječ je, naime, o kraljevskom gradu Kninu koji je okružen s devet planina i leži na sedam rijeka, a jedna od njih, Krčić, je i fenomen svjetskih razmjera.

Slapom Krčić završava desetak kilometara dugi put isoimene rijeke. Nikada u svijetu nije zabilježen slučaj da se još neka rijeka slapom ulijeva točno u izvor druge rijeke kako se Krčić ulijeva u vrelo rijeke Krke u podnožju brda Krševca. Romantični kanjon Krčića sa svojim slapovima nezaobilazno je mjesto susreta čovjeka s netaknutom prirodom.

‘Nesreća je da to nitko nije otkrio’

Slap Krčić poznat je po svojoj prirodnoj ljepoti, no kninski geograf Jozo Bošnjak tvrdi da Krčić predstavlja hidro-geološki fenomen svjetskih razmjera i da je žalosno što to do sada nitko nije otkrio niti objavio.

“Stjecajem čudnih prirodnih sila na Krčiću se spajaju tri fenomena, geološki, hidrološki i hidro-geološki. Nesreća je da kroz povijest to do sada nitko nije otkrio. Cijelo to područje je dinamička geološka složenica na kojem se smjenjuju strukture i slojevi različite starosti i to takvom brzinom kao rijetko gdje u svijetu”, pojašnjava znanstvenik Bošnjak.

Uz Krčić je vezana i legenda koja kaže kako je kako je nekada na brdu lijevo od slapa postojala utvrda koja je služila za nadzor i obranu obližnjeg mosta. Na tom su mjestu knezovi Nelipčići pobijedili vojsku Jurja Šubića Kliškog 1325. godine, a legenda kaže da će ljudi ponovno izgraditi most kada Krčić više nikada ne presuši i kada ljudi prestanu ratovati.

Za Krčić se vežu brojne legende i misteriji, a ako ih želite otkriti uz pomoć lokalaca i pritom se dobro zabaviti, pridružite se interpretacijskoj šetnji 15. studenog u organizaciji Turističke zajednice Grada Knina, pod nazivom “Staza pet slapova”. Start same šetnje je u 10 sati, na početku edukativne staze Krčić, a predviđeno trajanje ture je tri sata.

TZ grada Knina poziva sve zainteresirane za obilazak nove pješačke ture tokom rijeke Krčić pod nazivom “Pet slapova”, da se prijave do 10. studenog 2025. na e-mail: info@tz-knin.hr