Jedan dio na Marjanu je zatvoren za pješake

Prolaz za pješake na dijelu gradilišta u ulici Ivana Meštrovića, u blizini Instituta na području Park-šume Marjan, privremeno je zatvoren zbog uočenog urušavanja tla i povećanog rizika od odrona.

Iz Park-šume Marjan upozoravaju kako slabonosivi teren predstavlja ozbiljnu opasnost za prolaznike.

Posjetitelji se pozivaju da poštuju postavljenu signalizaciju i privremenu zabranu prolaska. Nadležni ističu da je sigurnost svih posjetitelja prioritet te zahvaljuju na razumijevanju i strpljenju.