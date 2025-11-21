Close Menu

Jedan dio na Marjanu je zatvoren za pješake

Zbog urušavanja tla i opasnosti od odrona

Prolaz za pješake na dijelu gradilišta u ulici Ivana Meštrovića, u blizini Instituta na području Park-šume Marjan, privremeno je zatvoren zbog uočenog urušavanja tla i povećanog rizika od odrona. 

Iz Park-šume Marjan upozoravaju kako slabonosivi teren predstavlja ozbiljnu opasnost za prolaznike.

Posjetitelji se pozivaju da poštuju postavljenu signalizaciju i privremenu zabranu prolaska. Nadležni ističu da je sigurnost svih posjetitelja prioritet te zahvaljuju na razumijevanju i strpljenju.

