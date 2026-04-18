Je li vaš partner nevjeran? Detektiv otkriva suptilne znakove koje mnogi ignoriraju

Privatni detektiv Tom Martin detaljno je objasnio na što treba obratiti pozornost ako sumnjate da vam je partner nevjeran. Bez obzira na to koliko je vaša veza čvrsta, strah od prevare nešto je s čime se mnogi potajno suočavaju, no važno je znati razlikovati neutemeljenu paranoju od stvarnih znakova za uzbunu.

Pitanja poput toga radi li partner doista do kasno, je li na večeri s prijateljem ili je posrijedi netko treći mogu stvoriti nepovjerenje. Paranoja može biti pogubna za svaki brak ili vezu, a kako preljubnici često imaju razrađene metode da ne budu uhvaćeni, ponekad je potrebna pomoć stručnjaka, piše Index. Tu na scenu stupaju ljudi poput Toma Martina, bivšeg saveznog agenta i privatnog detektiva s dugogodišnjim iskustvom u slučajevima preljuba.

Najčešći znakovi su...

Iznenadno produljenje radnog vremena

Martin navodi da je jedan od najočitijih znakova, iako zvuči kao klišej, iznenadno produljenje radnog vremena. Ako partner odjednom počinje provoditi znatno više vremena u uredu, to bi mogao biti ozbiljan znak za uzbunu.

Učestala poslovna putovanja

Kao razlog za brigu navodi i učestala poslovna putovanja, osobito ako su se pojavila iznenada i bez jasnog objašnjenja. Primjerice, ako vaš partner čiji posao inače ne uključuje putovanja odjednom počne odlaziti u inozemstvo, razumno je postati sumnjičav.

Manje seksa

Promjene u učestalosti spolnih odnosa potpuno su normalne, no Martin tvrdi da naglo smanjenje intimnosti također može biti jasan pokazatelj da partner zadovoljstvo pronalazi s nekom drugom osobom.

Obrambreni stav

Kao potencijalni znak da partner nešto skriva navodi i obrambeni stav. Ako na uobičajena pitanja reagira defenzivno ili vas optužuje za nepovjerenje, to može biti način skretanja pozornosti s vlastitog ponašanja.

Potpun popis znakova iz Martinove knjige

U svojoj knjizi "Vidjeti život očima privatnog detektiva" Martin detaljno opisuje 20 znakova koji mogu upućivati na nevjeru. To su:

- iznenadna promjena navika

- rani odlasci od kuće i kasni povratci

- brojna poslovna putovanja

- neobjašnjivi izostanci s odmora ili obiteljskih događaja

- primjetan porast prekovremenih sati, troškovi bez pokrića

- tajni profili na društvenim mrežama ili adrese e-pošte

- skriveni računi kreditnih kartica

- pretjerana briga o izgledu

- miris druge osobe

- kupovanje darova koje niste vidjeli

- neobjašnjivi predmeti poput kondoma u autu

- iznenadno učlanjenje u teretanu

- propušteni pozivi s nepoznatog broja

- tajnovite tekstualne poruke

- manje seksa

- izbjegavanje i obrambeni stav

-očite laži

- razdražljivost

- negodovanje zbog iznenadnih posjeta, jer bi vaš neočekivani dolazak mogao zateći preljubnika u nezgodnoj situaciji.

Ipak, Martin na kraju upozorava da ne treba donositi preuranjene zaključke. Naglašava da paranoja nije zdrava te potiče ljude da budu oprezni kako ne bi "ugrozili vrijednu vezu zbog možda neutemeljenih tjeskoba".