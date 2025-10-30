JE LI VAM OVA SITUACIJA POZNATA? Tata pokušava stavit sliku na Facebook, a onda sin uskače: "Šta je aplikacija? Šta je ažuriraj?"

Dvojac iz Split, točnije iz Splicke scene u svom najboljem elementu. Tata želi sliku na 'Fejsu', sin pokušava objasniti… i nastaje kaos!

Novi šaljivi video već je osvojio gledatelje. U glavnoj ulozi Tomislav Primorac (otac) i Ante Travizi (sin), klasična generacijska rasprava oko tehnologije:

"Sine, daj mi da mi slika na Facebook bude, da…"

"Šta slika na Facebook?"

"Da mi sliku na Facebook stavi."

"Za početak uđi na Fejs."

"Ali tu mi je slika na mobitelu."

"Ma di tu?"

"Unutra." ...

Reakcije publike ne prestaju. Mnogi su se odmah prepoznali u ovom humoru svakodnevnog života.