Je li to moguće? Traži se izmjena lokacijske dozvole za jednu vrlo važnu splitsku prometnicu, radovi već u proljeće?

Znate onaj nadvožnjak koji već desetljećima završava oštrom krivinom, jer već desetljećima nikako riješiti 'imovinsko-pravne' probleme u nastavku buduće trase? Ma sigurno znate, jer se tim nadvožnjakom preko sjevernog izlaza/ulaza u Split već puno godina vozi jako puno ljudi... Da, da, to je onaj 'batrljak' na dnu Pujanki, četiri trake koje praktički ne vode nigdje. Osim spoja Pujanki i Brda tj Neslanovca.

Dobro, s vremenom se nekako iskristalizirao puteljak, nastavak na zapušteni dio Hercegovačke ulice (od rotora prema istoku), koji je funkcionirao kao jednosmjerni prečac prema industrijskoj zoni grada. U obrnutom smjeru niste mogli tom seoskom cesticom, nego uzbrdicom, kroz naselje Mostarskom...

Planirano je da se javna nabava provede u predviđenom roku

E sad dolazimo do onog 'je li moguće?' trenutka. Iz Hrvatskih cesta doznajemo kako je koncem ove godine planirana javna nabava za izvođenje radova na toj dionici!

Što bi, ovisno o dinamici postupka (žalbeni rokovi se moraju poštivati), ali i izvođenja, značilo da možda već do konca iduće godine budemo išli luksuznom četverotračnom prometnicom do Bauhausa i Pet centra! A onda je i još samo mali koračić do glavnog rotora a kraju brze ceste...

Za sada je tek, da malo smanjimo euforiju, u tijeku postupak ishođenja izmjene i dopune lokacijske dozvole.

A postupak se vodi pred Odsjekom za izdavanje akata prostornog uređenja i gradnje, pri Upravnom odjelu za urbanizam Grada Splita, nakon što je nadležnost za njegovo vođenje prenesena s Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Planira se ishođenje svih potrebnih dozvola – uključujući lokacijsku i građevinsku...

Pitali smo nadležne u Hrvatskim cestama i kakav je dalje 'hodogram', što se planira nakon lokacijske dozvole.

'Prema Planu nabave Hrvatskih cesta d.o.o., u četvrtom kvartalu 2025. godine planirano je pokretanje postupaka javne nabave za izvođenje radova te usluge stručnog nadzora. Planirano je da se javna nabava provede u predviđenom roku, pri čemu dinamika može djelomično ovisiti o suradnji s drugim infrastrukturnim subjektima koji na području zahvata imaju postojeće ili planirane instalacije – primjerice, Vodovod i kanalizacija d.o.o. (projekt aglomeracije Split) te EVN (potencijalno izmještanje visokotlačnog i srednjetlačnog plinovoda).

Zaključno, cilj je da se u četvrtom kvartalu 2025. pokrene postupak javne nabave za radove i stručni nadzor, što bi omogućilo početak radova tijekom proljeća 2026. godine. U tom razdoblju planira se ishođenje svih potrebnih dozvola – uključujući lokacijsku i građevinsku – kao i ostalih relevantnih suglasnosti za početak radova.' - potvrdila nam je Tamara Đurijanček, glasnogovornica Hrvatskih cesta.