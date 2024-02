JE LI TESLA HRVATSKI ILI SRPSKI IZUMITELJ? Evo što kaže Wikipedia u različitim državama

Nikola Tesla, koji je svojim brojnim izumima stekao svjetsku slavu na ovim se prostorima spominje kroz kontekst nacionalnosti, nerijetko, nažalost, više nego kroz kontekst izuma koje je ostavio svijetu.

Tako je World of Statistics na X-u (bivši Twitter) objavio podatke o tome koje je nacionalnosti slavni izumitelj prema Wikipedijama u različitim europskim državama, piše N1.

Hrvatska Wikipedia navodi da je Tesla bio hrvatsko-američki izumitelj srpskog podrijetla, a ona srpska piše da je bio srpsko-američki izumitelj srpskog podrijetla. Osim srpske, isto navode i Wikipedije brojnih drugih europskih država, uključujući i one u Sloveniji i BiH.

Nikola Tesla's nationality according to Wikipedias in Europe:

🇭🇷 Croatia: Croatian-American inventor of Serbian origin

🇨🇿 Czechia: Serbian

🇩🇰 Denmark: Serbian

🇱🇻 Latvia: Serbian

🇱🇹 Lithuania: Serbian

🇷🇴 Romania: Serbian

🇬🇷 Greece: Serbian

🇵🇹 Portugal: Serbian

🇦🇱 Albania: Serbian…

— World of Statistics (@stats_feed) February 22, 2024