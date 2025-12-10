Je li ova neizostavna božićna dekoracija zaista otrovna i opasna? Cijena joj porasla, a evo na što trebate paziti pri kupnji

Božićna zvijezda nezaobilazan je simbol blagdanske atmosfere. Početkom prosinca ponovno preuzima glavnu ulogu u domovima, najčešće kao dekoracija blagdanskog stola. Ova popularna biljka dolazi u različitim veličinama, bojama i oblicima, zbog čega se savršeno uklapa u svaki stil uređenja.

Ipak, iako izgleda raskošno, božićna zvijezda često je zapravo vrlo osjetljiva biljka. Mnogi se razočaraju kada već nakon nekoliko tjedana počne gubiti lišće i venuti, pa završava u smeću čim prođu blagdani. Razlog tome najčešće je nepravilna njega: previše ili premalo vode, izloženost hladnom zraku ili propuhu te nagle promjene temperature.

Božićna zvijezda porijeklom je iz Meksika, gdje u prirodi raste kao grm visok i do pet metara. Još su je Asteci uzgajali u svojim vrtovima, koristili za ukrašavanje hramova te od njenih listova proizvodili boje i pripravke za snižavanje temperature.

Naziv Estrella de Navidad, odnosno Božićna zvijezda, povezuje se s legendom inspiriranom betlehemskom zvijezdom. Prema toj priči, siromašna djevojčica iz malog sela nije imala što prinijeti kao dar za Isusa. Tužna i praznih ruku, dobila je savjet anđela da skupi nekoliko skromnih grančica uz cestu i odnese ih u crkvu. Kada ih je položila kraj oltara, grančice su se čudesno pretvorile u biljku raskošnih crvenih listova.

Tako je, prema vjerovanju, nastala božićna zvijezda kakvu danas poznajemo. U Meksiku je i danas nazivaju “Flores de la Noche Buena”, cvijeće Svete noći.

Kako prepoznati što joj smeta, kako je pravilno održavati da ostane lijepa te koji mitovi o ovoj božićnoj biljci još uvijek kruže otkriva nam splitska cvjećarka, koja je s nama podijelila najbolje savjete za dugotrajan blagdanski sjaj ove omiljene biljke.

Kako odabrati i njegovati božićnu zvijezdu?

„Naši proizvođači imaju kvalitetnu ponudu koju su usavršili višegodišnjim radom. Poznaju potrebe tržišta i po tome prilagođavaju proizvodnju. Upravo zato, većina cvjećara preferira hrvatski uzgoj jer je biljka svježija, kvalitetnija i bolje podnosi transport“, govori nam.

Prodaja božićnih zvijezda trenutačno je tek na početku, budući da kupci najčešće žele kupiti biljku što bliže blagdanima kako bi dulje bila u svom najboljem izdanju.

„Božićna zvijezda je nježna i osjetljiva. Traži posebne uvjete, ne direktno sunce, umjerenu vlagu i temperaturu oko 18 do 20 °C. Preporučuje se zalijevanje svakih 7 do 10 dana i izbjegavanje izvora topline i propuha. Ako ju prečesto zalijevate, listovi počinju žutjeti i otpadati“, otkriva nam tajne održavanja božićne zvijezde.

Ističe kako posebnu pozornost treba obratiti već pri kupnji.

„Birajte biljku gustih, tamnozelenih listova, zdravih crvenih brakteja i sa zatvorenim pupovima. Preporučuje se kupnja kod provjerenih cvjećara. Nije važna samo brza preprodaja. U centrima se biljke često pregriju ili smrznu, pa im lišće vrlo brzo opadne kad stignu u vaš dom“, savjetuje naša sugovornica.

Nakon što dođe kući, božićnoj zvijezdi treba dati vremena da se prilagodi.

„Pazite kod premještanja, hladno, toplo… sve joj to stvara stres. Kad joj pronađete mjesto, nemojte ju često micati“, napominje.

Mitovi o božićnoj zvijezdi

Jedan od najčešćih mitova o božićnoj zvijezdi je da je izrazito otrovna i opasna. Naša sugovornica kaže da istine u tome ima, ali ne onoliko koliko se misli.

„Božićna zvijezda sadrži mliječni sok koji može izazvati iritaciju kože ili sluznice, pa treba pripaziti da mala djeca i kućni ljubimci ne dolaze u izravan dodir s njom“, objašnjava. No, dodaje kako se ozbiljnija trovanja gotovo nikada ne događaju. „Nije to biljka koju treba panično izbjegavati, samo s njom treba postupati razumno.“

Ponuda božićnih zvijezda na hrvatskom tržištu ove se sezone kreće u širokom rasponu, ovisno o veličini, kvaliteti i tipu biljke.

Cijene i do 60 eura

„Cijene ovise o veličini i dobavljaču, a kreću se od oko 10 eura, dok se veći, raskošni primjerci penju i do 60 eura. Bolje je dati nekoliko eura više za kvalitetu koja će trajati dulje“, navodi splitska cvjećarka.

Još jedan čest mit je da božićna zvijezda uspijeva samo u prosincu. Naša sugovornica tvrdi da to nije točno.

„Ako se pravilno njeguje, božićna zvijezda može biti i višegodišnja ljepotica“, naglašava cvjećarka i dodaje kako se mnogi iznenade kad otkriju da se biljka može uspješno održavati i tijekom cijele godine. Ključ je u pravilnom smještaju, umjerenom zalijevanju i izbjegavanju naglih promjena temperature.

„Ne mora završiti u smeću nakon blagdana. Uz malo pažnje može još dugo krasiti vaš dom“, zaključuje za kraj našeg razgovora.