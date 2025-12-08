Je li moguće da je ovo "ispalila"? Srpska pjevačica ima kuću na Jadranu: "Za mene ovo nije Hrvatska nego Italija"

Srpska pjevačica Stoja Novaković, koja se u posljednje vrijeme rijetko pojavljuje u javnosti, 'uhvaćena' je u beogradskoj zračnoj luci gdje je otkrila kako je posebno ponosna na svoju nekretninu u Istri, piše Story.

'Pokušavam uvijek biti drukčija, ali me vi novinari uvijek primijetite! (smijeh) Danas može svakako, ideje pronalazim sama. Možda se ošišam i skroz na ćelavo! Što da ne? Ja sam svoja', rekla je Stoja, pa priznala da ne osjeća krizu na svojoj koži.

'Ako se nema para, biće, polako. Ni ne razmišljam o tome. Mladi ljudi otkrivaju neke pjesme od prije 20, 25, 30 godina, to je super, sad je hit: 'Ne slušaj ni vijesti jer nećeš čuti to...', kazala je pjevačica.

'Družim se sa životinjama, cvijećem, tu nalazim mir. Provodim vrijeme s djecom. Dolaze mi kolegice, bila je Maja Nikolić, očekujem Vanesu, Zlatu... Idem u Istru, u svoju kuću. Istru ne doživljavam kao Hrvatsku, već kao Italiju, meni to nekako kao da nije Hrvatska. Tamo ima dosta ljudi koji ne znaju pričati hrvatski. Nemam vremena tamo se družiti, ali imam prijateljice tamo koje su Bosanke, Ličanke', istaknula je potom.

