Je li Hrvatska spremna ako izbije rat? Anušić: 'Ne možemo si dozvoliti '91.'

Premijer Andrej Plenković i hrvatska delegacija nastavljaju europsku turneju s ciljem jačanja oružanih snaga - iz Francuske stigli su u Njemačku. Nakon što su potpisani ugovori za nabavu haubica Caesar, i opremu Rafalea - sada se ide i po najbolji svjetski tenk Leopard.

O svemu su za RTL Danas razgovarali s ministrom obrane, Ivanom Anušićem.

Nabavljamo francuske haubice, već imamo 12 njemačkih, što s njima?

One i dalje ostaju u službi naših Oružanih snaga, nadograđujemo našu artiljeriju, naše haubice 155 milimetara, ključno je da su obje haubice 155 milimetara - koriste isto streljivo. Određene specifičnosti haubica Panzer i haubica Caesar su kompatibilne s našim strategijama i Oružanim snagama i dalje će ostati u službi, kao što će možda biti nekakve dalje opreme koje će se možda preklapati u smislu efikasnosti, ali od različitih proizvođača.

Jučer ste govorili da je Caesar ipak napredniji od Panzera.

Caesar haubice koje mi u ovom trenutku uzimamo, one su sada modernizirane i najnoviji model je upravo završen i bit će isporučen francuskim oružanim snagama. Te Caesar ćemo mi dobiti Panzer haubice su kupljene prije nekih desetak godina, čini mi se, naravno da su Caesar haubice modernije.

Bila je ideja modernizirati te Panzer haubice. Njima uskoro ističu resursi?

Nije, ne. Njih treba modernizirati, njih treba pripremati. Svako oružje koje su kupuje nakon deset godina treba određeni upgrade, treba određeni servis napraviti.

Je li onda cilj njihova modernizacija?

Da da, one ostaju u našoj službi. Sve ono što treba s njima napraviti - dograditi ih i modernizirati, to će se napraviti i one će zajedno s Caesarima biti u sastavu naših Oružanih snaga i biti korištene kao haubice 155 milimetara.

Razmišlja li se o kupnji još Panzera da se izjednači njihov broj s Caesar?

Ne, ne, ne...

Novo se oružje financira iz SAFE programa, ali se opet radi o kreditu kojeg će Hrvatska skupo plaćati. Imamo li mi novca za to?

Prvo trebamo reći da se Oružane snage RH nisu od 2000. godine praktički modernizirale, ako izuzmemo Rafale i početak modernizacije koji je krenuo njihovom nabavkom. Bitno je naglasiti da kada dugo godina ne investirate i ne ulažete u obrambene i oružane sustave, onda imate problem da morate kupovati praktički sve - od mornarice do kopnene vojske i zrakoplovstva. Kada govorimo o novcima, Hrvatska se zadužila putem SAFE-a kao i sve države EU. Mi smo uzeli jedno od manjih zaduženja. Ono što je bitno reći, ne zna se još kako i na koji način će se novac vraćati, bit će odgoda koja će trajati 20-30 godina s minimalnom fiksnom kamatom, ali postoje ideje da taj SAFE program budu u potpunosti bespovratna sredstva koja će pripremiti oružane snage Europske unije na višu i kvalitetniju razinu. Znači, postoji mogućnost da se to čak neće morati ni vraćati. Kao takav ne ide u deficit državni, tako da je taj kredit izuzetno povoljan i dobrodošao za nas.

Da sutra izbije rat, može li se Hrvatska braniti?

Naravno da se može braniti, ali rat neće izbiti nadamo se. Mi se pripremamo za to, ako slučajno izbije, da se Hrvatska može i mora obraniti. Upravo zato i sve ovo radimo, upravo zbog toga. Ja se nadam da se to više nikada neće dogoditi, niti Hrvatska to želi, niti radi na tome, niti politički ili na bilo koji drugi način. Ali mi si više ne možemo dozvoliti '91. godinu u kojoj smo bili izloženi agresiji, praktički potpuno nenaoružani i naravno da su nas promatrali kao lak plijen. Tada smo pokazali da nismo lak plijen, iako nismo bili naoružani. Sada kada budemo bili onakvi kakvi trebamo biti - spremni i otporni na sve moguće ugroze, nadam se da nikome više neće pasti na pamet posegnuti za hrvatskim teritorijem.

