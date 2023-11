Je li Dugopoljac želio ubiti ili upozoriti svoju "metu" iz Solina? Jedan detalj će biti ključan

Splitska policija je u dogovoru s državnim odvjetništvom prijavila M.J. (27) iz Dugopolja za pokušaj ubojstva 39-godišnjaka u Solinu u utorak u večernjim satima. Solinjanin je ranjen s tri metka u noge kraj kafića nasuprot prodajnog centra Salona Mall oko 19.30 sati.

Mladi Dugopoljac je odmah uhićen i odveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje nakon čega je doveden pritvorskom nadzorniku. Slijedi mu privođenje na Županijsko državno odvjetništvo gdje će iznijeti obranu, a nakon toga će se odlučivati o istražnom zatvoru.

U nastavku istrage provest će se niz vještačenja pa tako i balističko, te traseološko. Jednako bitno će biti vještačenja ozljeda ranjenog 39-godišnjaka iz Solina po vještaku sudske medicine, piše Slobodna Dalmacija.

Definitivno se radi o teškim ozljedama, a ako vještak potvrdi kako su bile po živo opasne tada će tužiteljstvo lakše održati inkriminaciju pokušaja ubojstva. Naime, ako 27-godišnji M.J. iz Dugopolja nije sam kazao da je mislio ubiti Solinjanina, ovakvu kvalifikaciju ruši njegovo ponašanje nakon pucnjave.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Dalmacija Danas Foto: Dalmacija Danas Foto: Dalmacija Danas Foto: Dalmacija Danas Foto: Dalmacija Danas Foto: Dalmacija Danas Foto: Dalmacija Danas Foto: Dalmacija Danas Foto: Dalmacija Danas Foto: Dalmacija Danas Foto: Dalmacija Danas Foto: Dalmacija Danas Foto: Dalmacija Danas Foto: Dalmacija Danas Foto: Dalmacija Danas Foto: Dalmacija Danas Foto: Dalmacija Danas Foto: Dalmacija Danas Foto: Dalmacija Danas Foto: Dalmacija Danas Foto: Dalmacija Danas Foto: Dalmacija Danas Foto: Dalmacija Danas Foto: Dalmacija Danas Foto: Dalmacija Danas Foto: Dalmacija Danas

On je nakon što je ispalio tri hica u noge svoje žrtve ostao kraj njega i pozvao policiju i Hitne službe. To se kosi s tvrdnjom policije da je došao s namjerom ubojstva jer je imao i vremena i oružje te je mogao provesti naum do kraja na licu mjesta.

Upravo stoga će balističko vještačenje dati odgovor na prvo ključno pitanje: je li u pištolju imao još metaka koje Dugopoljac nije ispalio u žrtvu? S druge strane će vještačenje sudske medicine dati odgovor na drugo ključno pitanje: jesu li meci pogodili iznad ili ispod koljena?

Prema sudskoj praksi, pucanje u žrtvu kada ga se pogodi u potkoljenicu ne prolazi kao pokušaj ubojstva. U svrhu jačanja inkriminacije državno odvjetništvo može naložiti i psihijatrijsko ponašanje na okolnosti postupaka mladog Dugopoljca kako bi dokazali da je imao namjeru ubojstva od koje je odustao kada je vidio krv.

Naravno, saslušat će se i svi svjedoci, kako oni koji su bili u kafiću i ispred njega te večeri, tako i oni koji bi mogli imati spoznaje o događajima koji su prethodili pucnjavi. Njihovi iskazi dat će dodatne detalje o ponašanju 27-godišnjaka nakon pucnjave.

Prema informacijama osoba koje su upoznate sa situacijom, radilo se upozorenju zbog prijašnjih neriješenih sukoba i prijepora oko duga od 5000 eura. Solinjanin ne samo što nije vraćao dug već je ne jednom Dugopoljca izazivao podrugljivim primjedbama, javlja Slobodna Dalmacija.

Pitanje je i hoće li ranjeni Solinjanin potvrditi takav motiv i dodatno teretiti M.J.-a ili će se odlučiti na šutnju, sukladno svojoj mladenačkoj prošlosti. U svojim dvadesetima je 39-godišnjak bio uhićivan kao diler, a družio se i s izrazito nasilnim pripadnicima solinskog podzemlja.

U splitskom krim miljeu i prije smo imali propucavanja u predjelu nogu za koje bi počinitelj bio u konačnici osuđen zbog pokušaja ubojstva. Primjerice, u jednom od slučaja žrtva je bježala dok je počinitelj išao za njom i dalje pucajući uz povike "Ubit ću te!".

Uglavnom, pobjegla bi ili žrtva, iako ranjena, ili počinitelj u strahu od uhićenja. Imali smo različite razvoje događaja, ali nikada da bi počinitelj ostao kraj žrtve i zvao Hitnu službu.

Bez sumnje, to je najjača municija koju će koristiti branitelj uhićenog Dugopoljca ne bi li kvalifikaciju umanjio na nanošenje teških tjelesnih ozljeda. Osim, naravno, ako se mladić ne odluči na priznanje i nagodbu, piše Slobodna Dalmacija.