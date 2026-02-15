Je li Dioklecijan zaista izgledao kako ga Split prezentira turistima? Što nam otkriva poznata venecijanska skulptura?

U raspravama na društvenim mrežama povremeno se pojavljuje ista tvrdnja – da poznata skulptura Tetrarha u Veneciji prikazuje stvarni izgled cara Dioklecijana te da njegovo odijevanje nema mnogo veze s vizualnom slikom koja se danas prezentira u Splitu tijekom turističkih manifestacija.

Koliko u tome ima istine?

Skulptura koja ne prikazuje jednog cara

Skulptura Tetrarha, ugrađena u zid bazilike svetog Marka u Veneciji, jedno je od najpoznatijih djela kasnorimske umjetnosti. No, već u startu valja razjasniti čestu zabludu – ona ne prikazuje Dioklecijana kao pojedinca.

Riječ je o simboličnom prikazu četvorice vladara iz razdoblja tetrarhije, političkog sustava koji je upravo Dioklecijan uspostavio krajem 3. stoljeća. Likovi predstavljaju Dioklecijana, Maksimijana, Galerija i Konstancija Klora, ali su namjerno oblikovani gotovo identično.

Poruka skulpture nije bila portretna, nego politička – jedinstvo vlasti, stabilnost Carstva i snaga zajedničke vladavine.

Zašto carevi izgledaju „jednako“?

Promatraču naviklom na klasičnu rimsku umjetnost, skulptura djeluje neobično: ukočene figure, pojednostavljena lica i gotovo potpuni izostanak individualnih crta.

Razlog leži u promjeni umjetničke paradigme kasne antike. Realizam, karakterističan za ranije rimske portrete, ustupa mjesto simbolici. Car više nije prikazan kao osoba s prepoznatljivim crtama, nego kao institucija i nositelj moći.

Drugim riječima, iz ove skulpture nije moguće rekonstruirati stvarni izgled Dioklecijana.

Odjeća bliža stvarnosti nego što se misli

Ipak, u jednoj stvari rasprave na internetu dotiču bitnu povijesnu činjenicu – odjeća prikazana na Tetrarsima doista je bliža stvarnosti Dioklecijanova vremena nego popularna slika rimskog cara u togi.

U Dioklecijanovo doba toga je već bila gotovo isključivo ceremonijalni odjevni predmet. Kasnorimski carevi bili su prije svega vojni vladari, a njihova ikonografija to jasno odražava.

Tipičan car tog razdoblja nosi vojnu tuniku, oklop, plašt poznat kao paludamentum te diadem umjesto lovorova vijenca. Vizualno, car više nalikuje generalu nego klasičnom rimskom aristokratu.

Filmski Rim i turistička estetika

Vizualna interpretacija Dioklecijana u Splitu, kakvu viđamo tijekom turističkih programa, pripada posve drugoj logici. Riječ je o scenskoj, prezentacijskoj estetici koja kombinira različite rimske stereotipe – od republike do carstva – s ciljem stvaranja prepoznatljive i atraktivne slike za posjetitelje.

Takav prikaz nije nužno povijesno netočan, ali nije ni stroga rekonstrukcija kasnorimskog cara.

Kako je Dioklecijan vjerojatno izgledao

Ako se Dioklecijan promatra kroz prizmu povijesnog konteksta, vjerojatnija slika rimskog cara bila bi ona vojničkog vladara: kratka frizura, stroga fizionomija, bogato ukrašen oklop, purpurni plašt i diadem.

Vizualno, Dioklecijan je bio znatno bliži kasnijim bizantskim carevima nego hollywoodskoj verziji antičkog Rimljanina.

Zaključno, skulptura Tetrarha ne prikazuje Dioklecijanov stvarni izgled, ali nas podsjeća na važnu činjenicu – kasno Rimsko Carstvo bilo je svijet koji je već zakoračio prema srednjem vijeku, daleko od idealizirane slike klasične antike.