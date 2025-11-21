Javni poziv za financiranje projekata, programa i aktivnosti iz područja kulture i društvenih događanja u jesenskom i zimskom periodu u 2026. godini

Ciljevi Programa „Jesen-zima kulture“ u Splitsko-dalmatinskoj županiji su omogućiti široku disperziju kulturnog sadržaja prostorno i vremenski, u svrhu oplemenjivanja kulturne ponude uz edukativnu komponentu, a uz razvoj socijalno-kohezivnih učinaka kulture u svim njezinim oblicima i povećanje participacije svih skupina u društvenom životu, a s posebnim naglaskom na ranjive skupine, osobe mlađe od 25 godina, starije od 54 godine i osobe s invaliditetom.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave s područja Splitsko-dalmatinske županije.

Za sufinanciranje aktivnosti Programa u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 100.000,00 €.

Splitsko-dalmatinska županija zadržava pravo povećati odnosno smanjiti iznose predviđene za financiranje ovog Javnog poziva ovisno o iskazanom interesu prijavitelja.

Prijave se mogu poslati isključivo za projekt/program/aktivnost koji će se provoditi u periodu od 1. siječnja 2026. do 31. ožujka 2026. godine i od 1. listopada 2026. do 31. prosinca 2026.

Sve dodatne informacije, tekst Javnog poziva i prijavne obrasce, možete naći na ovome linku.