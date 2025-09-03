Javna prezentacija vodno-komunalnih projekata u Okrugu

U petak, 5. rujna 2025., s početkom u 16 sati, u kripti župne crkve Uzvišenja sv. Križa u Okrugu Gornjem (Put Mavarčice 1E) održat će se javno predstavljanje vodno-komunalnih projekata važnih za budućnost Okruga.

Tom će prilikom zainteresirani mještani Okruga dobiti sve potrebne informacije o radovima na izgradnji vodno-komunalne mreže na ovom području i investiciji vrijednoj 35 milijuna eura koju provodi Vodovod i kanalizacija Split. Riječ je o modernizaciji i proširenju vodovodne i kanalizacijske mreže koja uključuje izgradnju 26 kilometara nove kanalizacije, postavljanje 19 kilometara vodoopskrbne mreže te izgradnju 6 novih crpnih stanica.

Radovi se izvode u okviru druge faze projekta aglomeracije Kaštela-Trogir. Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir ukupno je vrijedan 244,8 milijuna EUR (bez PDV-a) i sufinanciran je sa 70% bespovratnih sredstva Europske unije iz Kohezijskog fonda

O projektima će govoriti predstavnici ViK-a, odnosno voditelj projekta aglomeracije Kaštela-Trogir, kao i predstavnici izvođača radova i nadzora.

Pozivaju se svi zainteresirani građani da dođu, informiraju se i postave pitanja stručnjacima Vodovoda i kanalizacije Split.