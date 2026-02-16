Javna predavanja Zvonimira Jurića o filmskom jeziku

U prostorijama Kino kluba Split (Dom mladih) u petak i subotu, 20. i 21. veljače s početkom u 20 sati, održat će se predavanje Zvonimira Jurića o filmskoj tehnici uz elaborirane primjere kako scenarij prevesti u filmski jezik. Predavanja će trajati do 22 sata. Prethodna prijava nije potrebna, a ulaz je slobodan i svi su dobrodošli. Predavanje otvara početak sezone osnovnih edukativnih programa Kino kluba.

Zvonimir Jurić rođen je 1971. u Osijeku. Diplomirao je filmsku i TV režiju 1999. na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Režirao je nekoliko kratkih igranih filmova, dokumentarne filmove; petodjelnu televizijsku igranu seriju Patrola na cesti; i četiri dugometražna igrana filma: Onaj koji će ostati neprimjećen; Crnci (zajedno sa Goranom Devićem); Kosac, a posljednji film Male Stvari imati će premijeru u 2026. Zaposlen je na Akademiji dramske umjetnosti od 2013. godine. Živi i radi u Zagrebu.