Javio se vlasnik izgorjelog kafića u Švicarskoj: Poslao je kratku poruku

Za medije se oglasio vlasnik Jacques Moretti

Nakon tragedije u kafiću Le Constellation u poznatom švicarskom skijalištu Crans Montani, u kojoj je život izgubilo najmanje 47 osoba, a gotovo 120 ih je ozlijeđeno, za medije se po prvi puta oglasio i vlasnik, Jacques Moretti.

Za portal 20 Minuten, kako prenos tportal, je rekao da on i supruga "ne mogu ni jesti, ni spavati" te da se osjećaju "jako bolesno". Zbog toga je odbio dulji razgovor za medij, ali je potvrdio da surađuje s istražiteljima.

"Učinit ćemo sve što je u našoj moći da pomognemo rasvijetliti uzrok požara. Činimo sve što možemo. Naši su odvjetnici također uključeni", rekao je Moretti.

