Javio se vlasnik izgorjelog kafića u Švicarskoj: Poslao je kratku poruku

Nakon tragedije u kafiću Le Constellation u poznatom švicarskom skijalištu Crans Montani, u kojoj je život izgubilo najmanje 47 osoba, a gotovo 120 ih je ozlijeđeno, za medije se po prvi puta oglasio i vlasnik, Jacques Moretti.
"Učinit ćemo sve što je u našoj moći da pomognemo rasvijetliti uzrok požara. Činimo sve što možemo. Naši su odvjetnici također uključeni", rekao je Moretti.
