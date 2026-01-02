Javio se vlasnik izgorjelog kafića u Švicarskoj: Poslao je kratku poruku

Nakon tragedije u kafiću Le Constellation u poznatom švicarskom skijalištu Crans Montani, u kojoj je život izgubilo najmanje 47 osoba, a gotovo 120 ih je ozlijeđeno, za medije se po prvi puta oglasio i vlasnik, Jacques Moretti. Za portal 20 Minuten, kako prenos tportal, je rekao da on i supruga "ne mogu ni jesti, ni spavati" te da se osjećaju "jako bolesno". Zbog toga je odbio dulji razgovor za medij, ali je potvrdio da surađuje s istražiteljima. "Učinit ćemo sve što je u našoj moći da pomognemo rasvijetliti uzrok požara. Činimo sve što možemo. Naši su odvjetnici također uključeni", rekao je Moretti.

