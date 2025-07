Javio se iz Basela bivši igrač Hajduka Damir Maričić: "Zahvaljujući Žungulu, ušao sam u Studio 54!"

Duga je to cesta hajdukologije i hajdučkih sjećanja... Na njoj nas ovih dana iz švicarskog Basela pozdravlja Damir Maričić – bivši igrač Hajduka s kraja sedamdesetih i početka osamdesetih godina, poznato ime starijim generacijama navijača „bijelih“.

– Pročitao sam na portalu Dalmacija Danas vaš tekst o Slaviši Žungulu i to me potaknulo da vam se javim. Igrao sam 1982. godine za Buffalo Stallionse, a Slaviša za New York Arrowse. Viđali smo se često, a puno mi je pomogao kad sam stigao u Ameriku. Čim me vidio, nasmijao se i pitao: „Što ti radiš ovdje?“ – prisjeća se Maričić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tih godina, mali nogomet (indoor soccer) bio je pravi spektakl u SAD-u, a Žungul njegova najveća zvijezda. Buffalo i New York susreli su se u doigravanju, Arrowsi su pobijedili, a Žungul je nakon utakmice preuzeo ulogu vodiča.

– Vodio nas je po New Yorku, sve mu je bilo otvoreno. Te večeri nas je odveo u legendarni Studio 54. Zahvaljujući njemu, uspjeli smo ući – to tada nije bilo nimalo lako. Bio je to klub o kojem su se snimali igrani i dokumentarni filmovi. I tako, eto, zahvaljujući igranju u Hajduku i prijateljstvu sa Slavišom, ušao sam u kultni njujorški klub.

– Pa hajdukovci su se našli u Americi, neće valjda u tim godinama ići u – biblioteku? – uz smijeh dodaje Damir.

O Žungulu ima samo riječi hvale.

– Bio je daleko najveća i najpopularnija figura malog nogometa u Americi. TV, novine, mediji – svi su ga pratili. Poklonio mi je i dres Arrowsa s njegovim brojem sedam. Još ga čuvam.

Na pitanje je li ikada govorio zašto se nikad nije vratio u Hajduk, Maričić odgovara:

– Nije nikad rekao ništa konkretno, ali stalno se raspitivao što ima novo u klubu. Najviše ga je zanimalo kako je barba Soldo, a pitao je i za zajedničke prijatelje iz Splita. Vidim da je napunio 71 godinu – kako vrijeme leti... Od moje generacije, koja je tada tek ulazila u prvu momčad, najviše je volio Davora Čopa. Za njega me posebno ispitivao.

Za kraj, Maričić sa žaljenjem dodaje:

– Šteta što je prekinuo karijeru u Europi, jer bio je vrhunski napadač – nepredvidiv, moćan... U malom nogometu bio je kralj, ali i u velikom je mogao još jako puno dati.

Damir Maričić – Maki, kako ga pamte navijači, i ovog će ljeta navratiti u Split. Najavio je dolazak na uzvratnu utakmicu protiv Zire i još jedno bodrenje svoga Hajduka, kluba koji ne izlazi iz srca ni kad te život odnese preko oceana.