Javio se hrvatski veleposlanik za Venezuelu. Među žrtvama nema Hrvata

Vilović, koji je za Venezuelu akreditiran iz Brazila, rekao je za Hrvatski radio da pomno prati razvoj situacije

Hrvatski veleposlanik za Venezuelu Ranko Vilović izjavio je da zasad nema saznanja o stradalim hrvatskim državljanima u najnovijim događajima u toj zemlji.

Vilović, koji je za Venezuelu akreditiran iz Brazila, rekao je za Hrvatski radio da pomno prati razvoj situacije te da je u stalnom kontaktu s predstavnicima hrvatske zajednice u Caracasu.

Prema njegovim riječima, hrvatska zajednica u Venezueli broji oko 5.000 ljudi, a dosadašnje informacije ne upućuju na to da je itko od njih stradao. Napadi koji su se dogodili oko 2 sata po lokalnom vremenu bili su uglavnom usmjereni na vojne ciljeve, ponajprije zračne baze i pomorske objekte, te za sada nema potvrda o civilnim žrtvama.

Veleposlanik je naglasio da je u redovitoj komunikaciji s lokalnim udrugama i hrvatskom zajednicom te da diplomatska predstavništva nastavljaju prikupljati i prosljeđivati sve raspoložive informacije hrvatskim državljanima u Venezueli.

