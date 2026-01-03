Javio se hrvatski veleposlanik za Venezuelu. Među žrtvama nema Hrvata

Hrvatski veleposlanik za Venezuelu Ranko Vilović izjavio je da zasad nema saznanja o stradalim hrvatskim državljanima u najnovijim događajima u toj zemlji.

Vilović, koji je za Venezuelu akreditiran iz Brazila, rekao je za Hrvatski radio da pomno prati razvoj situacije te da je u stalnom kontaktu s predstavnicima hrvatske zajednice u Caracasu.

Prema njegovim riječima, hrvatska zajednica u Venezueli broji oko 5.000 ljudi, a dosadašnje informacije ne upućuju na to da je itko od njih stradao. Napadi koji su se dogodili oko 2 sata po lokalnom vremenu bili su uglavnom usmjereni na vojne ciljeve, ponajprije zračne baze i pomorske objekte, te za sada nema potvrda o civilnim žrtvama.

Veleposlanik je naglasio da je u redovitoj komunikaciji s lokalnim udrugama i hrvatskom zajednicom te da diplomatska predstavništva nastavljaju prikupljati i prosljeđivati sve raspoložive informacije hrvatskim državljanima u Venezueli.