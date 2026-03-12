Javila nam se šokirana Bračanka. Tvrdi da je prevarena preko oglasa: Ostala bez 1.800 eura, policija istražuje slučaj

Na redakcijski kontakt javila nam se osoba s Brača koja tvrdi da je postala žrtvom prijevare prilikom kupnje građevinskog materijala putem internetskog oglasnika. Prema njezinim navodima, nakon dogovora o kupnji i uplate novca, dogovorena roba nikada nije isporučena, a komunikacija s prodavateljem je prekinuta.

Kako nam je ispričala, riječ je o uplati od 1.800 eura za žutu oplatu koja je trebala biti dostavljena na dogovoreni datum. Nakon izvršene uplate, tvrdi, prodavatelj se prestao javljati. Sugovornica nadalje tvrdi da nije jedina oštećena te da postoje i druge osobe iz različitih dijelova Hrvatske koje imaju slična iskustva s, kako navodi, istim muškarcem koji preko internetskih oglasa nudi građevinski materijal, uzima novac, a potom ne isporučuje robu. Te tvrdnje, međutim, za sada nisu službeno potvrđene u svim sredinama koje se spominju.

Policija potvrdila prijavu s Brača

Kako bismo provjerili informacije, kontaktirali smo nekoliko policijskih postaja u Hrvatskoj. Za sada nam je jedino Policijska uprava splitsko-dalmatinska službeno potvrdila slučaj koji se podudara s onim o kojem nam je govorila žrtva s Brača.

Iz PU splitsko-dalmatinske naveli su sljedeće:

"Zaprimili smo prijavu kaznenog djela prijevare na području otoka Brača. Naime, 46-godišnjak je prilikom dogovaranja kupovine građevinskog materijala putem internetskog oglasnika uplatio iznos od 1.800 eura, međutim dogovoreni materijal mu nije isporučen. Policija provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti navedenog događaja."

Time je potvrđeno da je jedan takav slučaj evidentiran i da je istraga u tijeku.

Navodi o drugim slučajevima zasad bez službene potvrde

Osoba koja nam se obratila tvrdi da isti muškarac na sličan način navodno vara i druge građane, i to na više lokacija u Hrvatskoj, oglašavajući prodaju građevinskog materijala putem interneta. Prema njezinim riječima, postoje i drugi oštećeni s vrlo sličnim iskustvima.

Ipak, treba naglasiti da redakcija te navode nije uspjela neovisno potvrditi. U kontaktu s više policijskih postaja nismo dobili potvrdu da su u posljednje vrijeme zabilježene ili prijavljene druge prijevare koje bi se mogle nedvojbeno povezati s ovim slučajem. To može značiti da takvih prijava nije bilo, da nisu evidentirane na način koji bi omogućio povezivanje ili da još nisu službeno potvrđene. Zbog toga se navodi o mogućem serijskom obrascu prijevara u ovom trenutku mogu promatrati isključivo kao tvrdnje oštećenih, dok službena potvrda zasad postoji samo za slučaj s Brača.

Policija upozorava građane na oprez

Iz policije građanima savjetuju poseban oprez prilikom internetske kupnje, osobito kada je riječ o neprovjerenim oglasima i prodavateljima. Preporučuju da se prije bilo kakve uplate provjeri vjerodostojnost prodavatelja, dostupni kontakt podaci i iskustva drugih korisnika, a osobito upozoravaju na situacije u kojima se traži uplata pologa ili cjelokupnog iznosa unaprijed, bez jasnih jamstava isporuke.

Građanima se savjetuje i da ne dostavljaju osobne podatke, podatke bankovnih kartica, preslike dokumenata niti druge osjetljive financijske podatke nepoznatim osobama ili putem sumnjivih internetskih stranica. U slučaju sumnje na prijevaru, važno je odmah prekinuti komunikaciju, sačuvati sve dostupne informacije i slučaj prijaviti policiji.