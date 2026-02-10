Jasan plan za današnji: 'Bitno je da padne prvi poljubac ove sezone'

Djevojkama nedostaje Rubina jer ih je uveseljavala od jutra, a vruća tema u vili je, naravno, sinoćnja ceremonija ruža.

Sorayi je Petar baš drag, a Maša je sretna što su je djevojke podržale na ceremoniji. „Mislim da samo lud ili glup čovjek ne bi primijetio Sorayu, ona je jedna bombonica“, smatra Iva.

Dotaknule su se i Jelene G., za koju Iva misli: „Ona je kao neko njuškalo, iskače iz ćoškova kao mali miš. Sve čuje, sve vidi, sve komentira…, to mi je katastrofa. Uvijek ima neki komentar, ali pretežno sebi u bradu jer nije jaka da bi mogla iznijeti svoj stav ili mišljenje.“

Anastasia, Nuša, Katarina i Matea željele su više čuti kako je Karlo reagirao kad mu je Helena rekla da se poznaju otprije te kakav je bio njihov spoj u vanjskom svijetu. „Ako s Karlom i Helenom nije uspjelo prvi put, neće ni sad“, komentira Nuša, ali opet, iskreno dodaje i da bi ona možda mislila da je to sudbina na Heleninu mjestu.

„Mislim da je Anastasiju sve povrijedilo, da previše misli kako je on samo njezin i da je previše posesivna - i gdje god se spomene Karlo, ona se pronađe u toj situaciji“, primijetila je Katarina.

Stigla su nova pisma, a na spoj s Karlom ide Iva dok će se Petar družiti sa Sorayom. „Neka ide na spoj prva, prva će i ispasti, da vidi Karlo da uopće nije za njega“, kroz smijeh govori Nuša.

Soraya i Iva počele su se uređivati za spoj, a pridružila im se i Andrea. „Najbitnije je da se ja lijepo provedem, da nama bude lijepo, da se zabavimo i da padne prvi poljubac ove sezone“, kroz smijeh komentirala je Iva. „Čini mi se da bi to Iva namjerno napravila da bi napakostila određenim curama“, zaključila je Andrea.