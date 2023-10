Janša poručio Slovencima: "Vrag je odnio šalu. Naoružajte se. Legalno"

Bivši slovenski premijer i političar Janez Janša pozvao je Slovence na društvenoj mreži X da se naoružaju .

"Vrag je odnio šalu. Naoružajte se. Legalno.

Pametni su shvatili poziv. Pametni i odgovorni će o tome voditi računa. Ostali će vjerovati Golobu, Poklukaru i Šarcu (ili čak Jenullu, Kovačevoj, Mukiju i paradama ponosa) da su sposobni zaštititi Sloveniju, ali i njih osobno u slučaju terorističkih napada", napisao je, između ostalog, Janša, prenosi Dnevnik.hr.

Prozvao je slovensku Vladu, aktualnog premijera i ostale čelnike u državi nezadovoljan razinom zaštite u Sloveniji.

"Vjerujemo da će slovenski policajci radije spriječiti ilegalne migracije nego igrati ulogu taksista do centara za azil", dodao je.

"Nekažnjeno zlo iz Moskve ponovno fizički prijeti našem istočnom susjedstvu. Pritisak masovnih ilegalnih migracija radikalno razara postojeći način života u EU i jača militantne, prototerorističke jezgre u europskim metropolama.

Posljednjim upadom palestinskih terorista (nekada su se u SFRJ masovno obučavali u Pančevu) u Izrael još jednom se potvrdilo koliko je važno da narod bude dobro i legalno naoružan. Na mnogim mjestima naoružani pojedinci u kibucima uspješno su spriječili još veće more žena i djece.

I danas su pismenima barem tri stvari jasne:

1. Da s velikom vjerojatnošću možemo očekivati ​​zaoštravanje sigurnosne situacije

2. Da sadašnja garnitura vlasti nije ni približno sposobna za pravovremene procjene, pripreme i djelovanje

3. Da je stoga svatko pravo i dužan učiniti sve što je u okviru ustavnog poretka moguće za zaštitu svoje obitelji i domovine", zaključio je Janša.

Vrag je vzel šalo. Oborožite se. Legalno.

Hvala vsem, ki so poziv razširili. Tudi tistim, ki so ga nehote. Mislim na radikalizirane medijske zvezde, ki so v času kovida dnevno pozivale na nezakonito ravnanje ali promovirale tiste, ki so to počeli, sedaj pa so zgrožene, ko nekdo… pic.twitter.com/G08eU7G50x

— Janez Janša (@JJansaSDS) October 22, 2023