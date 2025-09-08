Jandroković: "Kažnjavat ćemo poklič ZDS u Saboru ako se koristi za veličanje NDH"

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u ponedjeljak je naglasio da će svaki pokušaj korištenja pokliča "Za dom spremni" u svrhu veličanja ustaškog režima i NDH biti sankcioniran.

– Ako vidim da je riječ o provokaciji koja služi veličanju ustaškog režima, reagirat ću i kazniti – rekao je Jandroković nakon sjednice Predsjedništva Sabora.

Istaknuo je kako jasno osuđuje i ustaški režim i NDH, ali i komunistički totalitarizam, dodavši da u ocjeni tih razdoblja treba postojati ravnoteža. – Ne smijemo imati dvostruke kriterije. Osuđujem svako korištenje simbola koji slave ustaški režim, ali isto tako i one koji podsjećaju na komunistička zlodjela – rekao je.

Podsjetio je da postoje situacije u kojima se pozdrav "Za dom spremni" ne sankcionira, primjerice na komemoracijama pripadnicima HOS-a ili u okviru pjesme "Bojna Čavoglave", gdje se koristi u drugačijem kontekstu.

Komentirao je i prijedlog SDP-a da se izmjenama Kaznenog zakona uvede kaznena odgovornost za isticanje obilježja fašizma, nacizma, ustaškog i četničkog pokreta. Jandroković smatra da prijedlog nije cjelovit jer ne obuhvaća i komunističke simbole. – Ako se želi riješiti ova problematika, onda to mora biti sveobuhvatno. Ovako se ide isključivo protiv jedne strane povijesti – kazao je.

Osvrnuo se i na inicijativu Mosta da ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek podnese ostavku, rekavši kako ta ideja “sigurno neće proći” jer je riječ o dijelu Mostove predizborne kampanje.

Govorio je i o izboru predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca, napomenuvši da predsjednik Republike još nije uputio kandidaturu Aleksandre Maganić u proceduru. – Ulazimo u treći krug i ostaje vidjeti koga će predsjednik predložiti. Ako kandidat bude prihvatljiv većini zastupnika, bit će izabran – zaključio je Jandroković.