Jana Cvjetko brončana na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Limi

Dok je sinoć uglavnom cijela Hrvatska spavala, Jana Cvjetko (JK „Black belt“ – Zagreb) je u glavnom gradu Perua na ovogodišnjem Mundijalu do 21 godinu osvojila brončanu medalju.

Najmlađa od tri sestre (op. a. Lara i Nina) u kategoriji -70kg susrela se s predstavnicom Turske Ecem BAYSUG, a borba je završila u rekordnom vremenu. Za manje od 20 sekundi, Jana Cvjetko fantastično radi polugu, prisiljavajući Baysug na predaju te na impresivan način osigurava brončanu medalju za Hrvatsku.

- Jako sam ponosna na medalju, jer imala sam zaista tešku godinu, nismo imali trenera niti dvoranu (op. a. Dom Sportova), tako da početkom ove godine nisam mogla niti sanjati ovakav uspjeh. Ranije ove godine sam izgubila od Baysug na Europskom prvenstvu nakon čega ona postaje Europska prvakinja, tako da mi je zapravo bilo jako drago da imam priliku vratiti joj za poraz u Bratislavi.

19-godišnja Zagrepčanka u preliminarnom djelu natjecanja imala je četiri borbe. U prvom kolu savladala je predstavnicu Uzbekistana Khurshidu RAZZOKBERDIEVU, drugo kolo pobjeđuje Talijanku Saru VIRGILIO. Četvrtfinalna borba donosi neugodnu Francuskinju Teophilu DARBES-TAKAM koja pobjeđuje za nijansu Cvjetko koja nakon poraza ide u repasaž gdje pobjeđuje Ruskinju Evu OGNIVOVU koja nastupa pod zastavom Međunarodne judo federacije (IJF).

„U prvoj borbi me čekala Uzbekistanka s kojom mi nije baš najbolje krenulo, ali mislim da sam uspjela zadržati glavu, nakon te pobijeđene borbe sve je malo lakše išlo. S Talijankom sam se već borila ove godine i pobijedila ju pa sam bila malo sigurnija, dok s druge strane s Francuskinjom i Ruskinjom sam bila dosta nervoznija jer su to jedne od boljih natjecateljica u Europi, ali mislim da sam na kraju jako dobro odradila te borbe i uspjela se držati taktike. Mislim da imam još dosta toga na čemu moram raditi, ali ovaj rezultat je jako veliki poticaj i nadam se da ćete me vidjeti još.“ – dodala je za kraj brončana Cvjetko.

Uz Cvjetko, jedina Hrvatska predstavnica na SP-u bila je Nika SLAČEK (JK „Profectus“ – Samobor) koja je nastupila u istoj kategoriji te završila s pobjedom i porazom, pobijedila je Ariannu TURKOWSKY (PER), a poražena je protiv Ecem BAYSUG (TUR).

Pregled rezultata hrvatskih predstavnika na SP U21:

– Agadir (MAR) mjesto Ivana MARANIĆ (-78kg)

– Ljubljana (SLO) mjesto Barbara MATIĆ (-70kg)

– Fort Lauderdale (USA) mjesto Barbara MATIĆ (-70kg)

– Abu Dhabi (UAE) mjesto Brigita MATIĆ (-78kg / op. a. danas LJUBA)

– Nassau (BAH) mjesto Karla PRODAN (-78kg)

– Olbia (ITA) mjesto Lara CVJETKO (-70kg) mjesto Katarina KRIŠTO (-63kg)

– Odivelas (POR) mjesto Nina SIMIĆ (-63kg)