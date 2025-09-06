Jakšić: "Danas smo jasno rekli NE moliteljima, NE zabraniteljima, NE politici koja guši demokraciju"

SDP-ova Ružica Jakšić oglasila se povodom prosvjeda održanog u Trogiru, naglašavajući kako građanke i građani Hrvatske neće šutjeti dok se, kako kaže, urušavaju temeljna prava i demokratske vrijednosti.

U svojoj objavi istaknula je da okupljanja nisu usmjerena protiv ljudi niti protiv vjere, već protiv politike i praksi koje, prema njezinim riječima, pod krinkom vjere i tradicije žele ograničiti slobodu izbora i nametnuti zabrane.

Njenu objavu prenosimo u cijelosti:

"NOSI SE - hrabre žene!!

Danas smo u Trogiru jasno pokazali da građanke i građani Hrvatske neće šutjeti dok se urušavaju naša osnovna prava i dok se Ustav pretvara u prazno slovo na papiru. Okupili smo se mirno, dostojanstveno i odlučno, jer znamo da je obrana ljudskih, a posebno ženskih prava, temelj svake slobodne i demokratske države.

Naši prosvjedi nisu protiv ljudi, nego protiv politike koja prijeti slobodi. Nisu protiv vjere, nego protiv onih koji pod plaštom vjere žele ograničiti pravo na izbor i nametnuti zabrane svima. Nisu protiv različitosti, nego protiv netrpeljivosti i mržnje.

Danas je važnije nego ikad ustati i reći NE moliteljima koji pred bolnicama i na trgovima 28 gradova zastrašuju žene, NE zabraniteljima koji pokušavaju ušutkati umjetnike, novinare i sve slobodnomisleće ljude, NE politici koja umjesto da štiti građane staje uz glasnu manjinu koja ruši demokratske vrijednosti.

Ovaj prosvjed je podsjetnik da Hrvatska ne pripada onima koji šire strah, nego onima koji vjeruju u slobodu, jednakost, kulturu i solidarnost.

Danas smo u Trogiru poslali jasnu poruku: ne damo svoja prava, ne damo demokraciju, ne damo budućnost.

Borba za slobodnu i pristojnu Hrvatsku se nastavlja! Nastavit ćemo stajati zajedno, jer šutnja nikad nije opcija, šutnjom postajemo sudionici.", poručila je.