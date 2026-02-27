Jakov Vetma najavio digitalizaciju 10 groblja na Klisu i izgradnju novih mrtvačnica

Načelnik Općine Klis Jakov Vetma najavio je nove iskorake u komunalnoj infrastrukturi, istaknuvši kako je pokrenut proces digitalizacije svih groblja na području općine.

Kako je poručio, riječ je o projektu koji obuhvaća deset groblja, a njegovom provedbom uvest će se potpuna i precizna evidencija za svaku grobnicu.

– Pokrenuli smo proces digitalizacije naših 10 groblja. Ovim ćemo uvesti potpunu evidenciju za svaku grobnicu – istaknuo je Vetma, naglasivši kako će sustav omogućiti bolju preglednost podataka, jednostavnije upravljanje te veću dostupnost informacija mještanima.

Osim digitalizacije, u tijeku su i infrastrukturni radovi. Načelnik je potvrdio da je pri samom završetku izgradnja mrtvačnice u Brštanovu, dok je za mrtvačnicu u Konjskom ishođena građevinska dozvola, čime su stvoreni preduvjeti za početak radova.

Ovim projektima Općina Klis nastavlja ulagati u komunalni standard i unapređenje infrastrukture na svom području.