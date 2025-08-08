Jakov Vetma: "Molim sve stanovnike Klisa da se 21.8. oslobode svih obveza u poslijepodnevnim satima"

Načelnik Općine Klis Jakov Vetma pozvao je svoje sumještane da se odazovu javnoj tribini vezanoj uz katastarsku izmjeru.

"Molim sve stanovnike Klisa da se 21.8. oslobode svih obveza u poslijepodnevnim satima. Naime, tad će se održati javna tribina vezana za katastarsku izmjeru.

Radi se o vašim parcelama, vašoj imovini i vašoj didovini.

Važno je da svi sudjelujemo, čak 386 ha javnih i privatnih parcela ponovno će se izmjeriti. Izbjeć ćete troškove vezane za uknjižbu, a Općina Klis će napokon uknjižiti sve ulice, trgove, domove...

Nekoliko dana prije obavijestit ću vas o točnom terminu.

Hvala unaprijed", napisao je u svojoj Facebook objavi.