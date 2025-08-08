Close Menu

Jakov Vetma: "Molim sve stanovnike Klisa da se 21.8. oslobode svih obveza u poslijepodnevnim satima"

Pojasnio je i zbog čega
Jakov Vetma

Načelnik Općine Klis Jakov Vetma pozvao je svoje sumještane da se odazovu javnoj tribini vezanoj uz katastarsku izmjeru. 

"Molim sve stanovnike Klisa da se 21.8. oslobode svih obveza u poslijepodnevnim satima. Naime, tad će se održati javna tribina vezana za katastarsku izmjeru.

Radi se o vašim parcelama, vašoj imovini i vašoj didovini.

Važno je da svi sudjelujemo, čak 386 ha javnih i privatnih parcela ponovno će se izmjeriti. Izbjeć ćete troškove vezane za uknjižbu, a Općina Klis će napokon uknjižiti sve ulice, trgove, domove...

Nekoliko dana prije obavijestit ću vas o točnom terminu.

Hvala unaprijed", napisao je u svojoj Facebook objavi. 

 

