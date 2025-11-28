Jakov Jozinović najavio veliku turneju za 2026.: Koncerti od Splita do Zagreba, više termina u Beogradu već rasprodano

Mladi glazbenik Jakov Jozinović na društvenim je mrežama otkrio planove za veliku regionalnu turneju u 2026. godini. Prema objavljenom rasporedu, Jozinović će nastupiti u nizu najvećih dvorana u Hrvatskoj i regiji, a interes publike već je vidljiv – čak četiri koncerta u beogradskom Sava centru unaprijed su rasprodana.

Turneja započinje 14. veljače u Splitu, gdje je zakazan koncert u Dvorani Gripe. Nakon toga slijede Rijeka (28. veljače, Sportska dvorana Zamet), Osijek (7. ožujka, Dvorana Gradski vrt) te Novi Sad (14. ožujka, Dvorana SPENS). Krajem ožujka i početkom travnja Jozinović će se predstaviti i beogradskoj publici: dva nastupa u Sava centru 27. i 28. ožujka već nose oznaku "sold out", kao i termini 31. ožujka te 1. travnja.

Nakon beogradskog bloka, turneja se nastavlja u Skoplju 9. travnja u Areni "Jane Sandanski", a potom se Jozinović ponovno vraća u Beograd za koncert 17. travnja u Sava centru. U svibnju je najavljen nastup u Ljubljani – 8. svibnja u Areni Stožice – dok je hrvatska završnica zasad zakazana za 19. lipnja u Zagrebu, u Areni Zagreb.

Objavom rasporeda Jozinović je poručio da odlazi na "turneju o kojoj je sanjao", a aktualna prodaja karata sugerira da publika s velikim nestrpljenjem očekuje njegovu koncertnu 2026. godinu.