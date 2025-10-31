Jako loše vijesti za vozače: Ovo uskoro poskupljuje, i to značajno

Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture uputilo je u javno savjetovanje prijedlog Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta, koja se plaća prilikom registracije motornih i priključnih vozila. U prijedlogu se navodi da bi se sadašnja osnovna naknada od 215 kuna (28,5 eura) trebala povećati na 40 eura.

Vlasnici motornih i priključnih vozila tu naknadu plaćaju za razdoblje od 12 mjeseci unaprijed, počevši od dana kada se potvrdi tehnička ispravnost vozila. Prihodi ostvareni od te naknade, u slučaju kada vlasnici imaju prebivalište ili sjedište u određenoj županiji ili Gradu Zagrebu, pripadaju županijskoj upravi za ceste te županije, odnosno proračunu Grada Zagreba.

Prema prijedlogu pravilnika, godišnja se naknada može uplatiti izravno na račun županijske uprave za ceste ili platiti u stanici za tehnički pregled vozila.

Nadalje, Ministarstvo predlaže uvođenje novog članka kojim se propisuje da će se iznos godišnje naknade usklađivati s godišnjim indeksom rasta potrošačkih cijena, koji svake godine u siječnju objavljuje Državni zavod za statistiku.

Javno savjetovanje otvoreno je do 29. studenoga, a Pravilnik bi na snagu stupio osmog dana nakon što bude objavljen u Narodnim novinama.