Dinamo je u 12. kolu SuperSport HNL-a izgubio od Gorice 2:1 iako je vodio do 70. minute. Momčad Sergeja Jakirovića u vodstvo je došla u 63. minuti krasnim golom Arijana Ademija, ali je samo sedam minuta kasnije Vujnović izjednačio. Veliku pobjedu Gorici donio je Jurić u drugoj minuti nadoknade. Evo što je nakon utakmice na press konferenciji rekao Dinamov trener Sergej Jakirović.

"Tužan sam nakon ovog poraza. Smatram da smo kontrolirali cijelu utakmicu, krenuli smo dobro od prve minute i imali dobrih akcija. Na tome smo inzistirali. Izmjenama u poluvremenu smo željeli više prodornosti na desnoj strani. Poveli smo i nejasno mi je kako ne možemo obraniti jedan običan centaršut koji je lako obranjiv.

Evidentno je bilo da će tako igrati, ali nismo to napravili. To nam je evidentan problem i to treba reći. Na kraju je utakmica ušla u run 'n' gun i tu smo kontrolirali, ali nismo zabili gol i primili smo ga iz kontre. Čestitam Gorici", rekao je Jakirović u uvodu, piše Index.

Vidovića ste izvadili u poluvremenu

"Nisam bio zadovoljan njegovom energijom. Stalno je bio u prvoj ili drugoj brzini i to nije bilo dobro. Zato sam ga izvadio."

Golove ste primili nakon nevjerojatnih individualnih grešaka.

"Da, meni je to tako izgledalo s terena, a kad vidim na televiziji bit ću vjerojatno još više ljut. Ali džaba meni što sam ja ljut jer mi prosipamo bodove. U analizi se sve zna što tko radi, ali uvijek postoji taj ljudski faktor hoćeš li prepoznati situaciju ili nećeš. Mi ih nismo prepoznali i kapitulirali smo."

