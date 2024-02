Potres jačine 4.00 stupnja po Rihteru dogodio se u Bosni i Hercegovini.

Prema podacima sa EMSC-a, epicentar je 16 kilometara od Sarajeva.

Stanovnici koji su osjetili potres kažu da je bio jak i kratak.

Eyewitnesses reported shaking in #Bosnia&Herzegovina 2 min ago (local time 09:22:17)⚠

More info soon! pic.twitter.com/rwsiD0fNdO

— EMSC (@LastQuake) February 19, 2024