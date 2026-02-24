Jak potres u Albaniji, najviše se osjetio na obali Jadrana

Jak potres dogodio se u utorak u 20 sati na području Albanije, izvijestio je EMSC.

Prema prvoj procjeni, magnituda potresa je iznosila 4.3. prema Richteru.

Epicentar je bio 36 kilometara jugozapadno od Elbasana.

Dubina potresa se procjenjuje na 10 kilometara.