Jak potres pogodio Grčku: "Osjetio sam kako mi se automobil ljulja"

Potres magnitude 5,1 prema Richteru pogodio je u četvrtak područje Grčke, izazvavši podrhtavanje tla koje se osjetilo u širem dijelu zemlje.
Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres se dogodio u 12:14 sati po lokalnom vremenu. Epicentar je bio smješten oko 88 kilometara jugozapadno od grada Lárise.
"Osjetio sam kako mi se automobil ljulja", komentirao je jedan svjedok.
Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili ozlijeđenim osobama, a nadležne službe prate situaciju na pogođenom području.
Grčka se nalazi na seizmički aktivnom području pa su potresi ondje relativno česta pojava.
