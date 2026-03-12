Jak potres pogodio Grčku: "Osjetio sam kako mi se automobil ljulja"

Potres magnitude 5,1 prema Richteru pogodio je u četvrtak područje Grčke, izazvavši podrhtavanje tla koje se osjetilo u širem dijelu zemlje.

Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres se dogodio u 12:14 sati po lokalnom vremenu. Epicentar je bio smješten oko 88 kilometara jugozapadno od grada Lárise.

"Osjetio sam kako mi se automobil ljulja", komentirao je jedan svjedok.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili ozlijeđenim osobama, a nadležne službe prate situaciju na pogođenom području.

Grčka se nalazi na seizmički aktivnom području pa su potresi ondje relativno česta pojava.