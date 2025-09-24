JAHTE S POSADOM: Segment nautičkog turizma s velikim potencijalom!

Kada se spoje stručnjaci iz iste djelatnosti s jednakom strašću, vizijom i iskustvom, nastaju priče koje mijenjaju smjer razvoja čitave zajednice. Upravo tu sinergiju imaju članovi CRO.Y.A. udruženja. Oni su danas organizatori prvog i jedinog B2B sajma u Hrvatskoj, koji objedinjuje sudionike luksuznog segmenta nautičkog turizma, a koji će se drugu godinu za redom održati u Splitu, od 29. rujna do 1. listopada.

„Iz entuzijazma članova udruženja, te s ciljem da Hrvatska stane uz bok sličnim sajmovima u svijetu, da “charter brokeri” koji bukiraju brodove imaju priliku i uživo vidjeti sve što ih zanima, povezati se s izlagačima, educirati se o destinaciji i unaprjeđivati svoje znanje – nastala je CRO.Y.A. – prvo i zasada jedino hrvatsko udruženje koje okuplja charter i pomorske agencije koje djeluju u području luksuznog segmenta nautičkog turizma“, pojašnjava nam Sasha King iz organizacijskog odbora CROYA Charter Show-a, te dodaje:

„Ideja koja je tinjala još od 2017.godine, svoje je ozbiljnije obrise dobila nakon korone, da bi napokon 2024. bila i formalno realizirana.“

Prvi CROYA Charter Show održan prošle godine postigao je izniman uspjeh. S 42 izložene jahte s posadom, oko 20 izlagača, te s preko 200 internacionalnih posjetitelja odmah je uvršten u kalendar svjetski najprestižnijih nautičkih sajmova tog tipa i to samo 5 mjeseci nakon osnivanja udruge.

“Sudjelovali smo na mnogim svjetskim nautičkim sajmovima poput MYBE, MEDYSA, TYBE , ANTIGUE. Znali smo da Hrvatska, sa svim što može ponuditi, zaslužuje vlastiti događaj tog tipa i ranga. Tržište je bilo spremno i krenuli smo u organizaciju. Bez iskustva u organizaciji sajmova, ali s velikim entuzijazmom i vjerom u uspjeh. I nismo pogriješili“, istaknula je Maja Ban, potpredsjednica CRO.Y.A udruženja.

Premda su na tržištu jedni drugima konkurencija, činjenica da jedino kroz zajedničko djelovanje mogu ostvariti više ciljeve za sudionike luksuznog nautičkog turizma, dovela je do osnivanja CRO.Y.A. udruženja.

Pored standardizacije poslovanja postojećih sudionika, edukacije i podrške brodarima i posadama koji se tek priključuju tržištu, jedno od bitnih djelovanja CRO.Y.A.-e je i zastupanje interesa branše pred zakonodavnim tijelima, konstruktivan dijalog s državom, lokalnom zajednicom i gospodarskim sustavom, te promocija Hrvatske kao održive nautičke destinacije za jahte s posadom.

„CRO.Y.A. je više od CROYA Charter Show-a, ali upravo nam je sajam najvažniji “proizvod”. Kroz njega ostvarujemo i naše druge ciljeve. Sajam ne doprinosi samo nautičkoj industriji, već i gospodarstvu u cjelini. Na CROYA Charter Show-u se ne prezentiraju samo brodovi, već i proizvodi I usluge koje naše tržište može ponuditi jahtama s posadom, a toga je puno.“, objašnjava Maja Ban.

Sasha King dodaje i kako Hrvatska, iako mala zemlja, upravo u tome treba uvidjeti svoju posebnost:

„Ne želimo hiperprodukciju jer nije održiva, niti autentična. Autentičnost nam je važna i predstavlja dio luksuza koji nudimo kroz sajam. CROYA Charter Show svim sudionicima pruža idealnu priliku za “networking” i uvid u različite potencijale Hrvatske, na licu mjesta.“

Trenutno udruženje ima 21 člana, a stalni upiti za članstvo, kako domaćih, tako i stranih agencija i pojedinaca dokazuju da interes za ovakvim udruženjem itekako postoji, ističe Ban:

“Tvrtke trebaju i žele udruženje kroz koje mogu unaprijediti svoje poslovanje, ostvariti svoje poslovne ciljeve i članstvom dobiti na kredibilitetu. Nautička industrija je također i mnogo više od luksuznih brodova. Ona je prilika za cjelogodišnjim gospodarskim djelovanjem. Zimski “refiti” i boravak jahti s posadom na zimskom vezu znače i znatne prihode lokalnim tvrtkama i zajednicama.”

Činjenicu da su jahte i posade veliki potrošači tijekom cijele godine ističe i King, navodeći kako pametnim i strateškim ulaganjima u infrastrukturu taj novac možemo zadržati u Hrvatskoj i nakon ljeta, ali i otvoriti ‘vrata’ mladima u svijet luksuznog segmenta nautičkog turizma.

“Kroz CRO.Y.A-u želimo ukazati mladim ljudima na mogućnosti zaposlenja i poduzetništva u nautici, a time i ostanka u Hrvatskoj. Zbog toga nam je jako važno da cijelu priču prepoznaju država, lokalna zajednica i investitori”, zaključuje King.