Jadrolinijin trajekt od kockica je hit, odmah se rasprodao

Osim što rade na nabavci novih brodova i restrukturiranju tvrtke, o čemu ćemo na stranicama Morskog HR pisati ovih dana, u Jadroliniji snažno rade na rebrandingu. Dio te priče je i ideja da udovolje sve većem broju upita svojih korisnika o mogućnosti da nabave maketu nekog od Jadrolinijinih brodova. Kako je to u većim količinama teško izvodivo, dosjetili su se - broda od kockica. No, kako je došao, tako se vrlo brzo i razgrabio, javlja Morski.hr.

O trajektu od kockica, za Morski HR više je kazala zamjenica predsjednika uprave Marija Zaputović Mavrinac, koja ima gotovo dva desetljeća iskustva u menadžmentu, komunikacijama i strateškom komuniciranju.

Čini se da je ovaj trajekt od kockica bio pun pogodak?

- Jadrolinija dugo već ima svoju liniju proizvoda iz sfere suvenira, ali smo tome skromno pristupali i nismo išli u oglašavanje. To su bili proizvodi za more, putovanje, ručnici, majice, koje ljudi vole. To smo držali kao stalni asortiman, bez previše pompe oko toga. S vremenom je dolazilo sve više upita o tome, možemo li prodati maketu brodova Jadrolinija, a pošto je maketarstvo brodova ozbiljan posao i nije lako naručiti velike količine maketa, dosjetili smo se da bi mogli izraditi kockice za slaganje.

U razvoj ideje krenuli smo prije godinu dana. Dali smo primjer klasičnog trajekta, kojeg ljudi najčešće susreću kod svojih otoka, to je dvostrani ro-ro trajekt i u par interakcija s proizvođačem, skicama i malim izmjenama, došli smo do ovog našeg modela, koji je izazvao takvo oduševljenje da, iskreno to nismo očekivali, jednako kao što ljudi od nas nisu očekivali ovakvu reakciju.

Prva količina kockica za slaganje Jadrolinijinog trajekta je rasprodana u velikoj brzini, od dva mjeseca. Mi nismo ni naručili količinu, za ovakvu potražnju, jer je prva ideja bila narudžba za poklon djeci djelatnika, za Sv. Nikolu koji nam slijedi, pa smo stavili neki manje količine, oko dvije tisuće za prodaju.

Maketa se sastoji od 581 kockice, koje nije jednostavno za složiti, ali djeca to uspijevaju, neki i uz pomoć roditelja jer su kockice igra koju vole djeca, ali i odrasli. Ako još dodamo broj ljudi koji voli Jadroliniju i njene brodove, to je doista velik broj, jer emocionalna veza postoji, a mi smo nje svjesni.

Dobra vijest za sve čitatelje i sve ljubitelje brodova jest da smo već naručili nove količine koje čekamo u listopadu, o čemu ćemo obavijestiti građane. Tako da bi ovim putem željeli zahvaliti svim putnicima, otočanima i ljubitelja brodova što su prepoznali ovaj proizvod. Ovakve reakcije i pohvale u vremenima, u kojima se Jadrolinija nalazi, veliki motiv svima nama, da ljudi prepoznaju što svi radimo, iako je ovdje riječ o malim projektima. Iako, i ovakve male stvari nam stvarno puno znače i potiču nas da budemo bolji i težimo nekim novim idejama.

Slijedi maketa Hektorovića?

Zbog velikog interesa javnosti, idete li dalje s razradom projekta?

- Tako je. Ići ćemo dalje u razradu ideja novih tipova brodova od kockica. Plan nam je razviti maketu katamarana, broda za međunarodnu liniju, a kratkim probranim komentarima ljubitelja ovih kockica, čine nam se najglasniji ljubitelji Petra Hektorovića, tako da uzimamo sve u obzir.

Kockice, ne samo da su izazvale interes u Hrvatskoj, već su izazvale interes u cijelom svijetu. Tako da smo ih slali u Poljsku, Njemačku, Švedsku i najdalje u Kanadu. Iznenadilo nas je koliko je Jadrolinija svjetski brend, koliko ljudi vole brodove i koliko ovakvih stvari na tržištu nema, što ćemo mi svakako iskoristiti, kako bi najprije pomogli promociji Jadroliniji i svemu onome što ona predstavlja za Hrvatsku, kao strateška kompanija, ali i za promociju i zaradu nama, kako bi pokazali da smo spremni za jedan novi iskorak - kazala je za Morski HR Zaputović Mavrinac.