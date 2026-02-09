Jadrolinija prodaje dva katamarana, jednog za 600, drugog za 60 tisuća eura

Jadrolinijini katamarani “Dubravka” i “Olea” izlaze iz bijele flote. Nacionalni putnički brodar oglasio je njihovu prodaju na javnom nadmetanju koje je zakazano već za idući ponedjeljak, 16. veljače. “Dubravka” se prodaje po početnoj cijeni od 600.000 eura, a manji i stariji katamaran “Olea” za 60.000 eura, bez PDV-a. Brodovi će se moći preuzeti u brodogradilištima – “Dubravka” u kraljevičkom Dalmontu, a “Olea” u Nauta Lamjani u Kalima, na otoku Ugljanu.

Prodaju ova dva katamarana iz Jadrolinije su obrazložili njihovom “godinom proizvodnje” odnosno racionalizacijom troškova remonta i održavanja, a kažu i da to neće utjecati na kvalitet i kvantitet brzobrodske usluge, piše Novi list.

– Brodovi “Dubravka” i “Olea” isključeni su iz redovne eksploatacije zbog svoje dotrajalosti budući da bi njihova daljnja uporaba na linijama koje su prethodno održavali dovela do znatnog povećanja troškova remonta i održavanja. Isključivanje ovih brodova iz linija nadomješteno je optimiziranim rasporedom postojeće flote, kao i uključivanjem novih katamarana u sastav Jadrolinijine bijele flote.

Obnova flote proteklih je godina bila posebno usmjerena na brzobrodski segment. Konkretno, katamarani “Ružica” i “Cvijeta”, izgrađeni 2023. godine, priključili su se floti u ožujku prošle godine dok je novogradnja “Mila” postala sastavni dio brzobrodskih linija na splitskom plovnom području u srpnju 2025. godine. Upravo ova pomlađivanja i modernizacija flote omogućuju zamjenu starijih brodova, poput “Dubravke” i “Olee”, kao i sustavno poboljšanje usluge, operativne pokrivenosti ključnih linija te racionalizaciju troškova održavanja, navode iz Jadrolinije.

Dvadeset i devet metara dugi katamaran “Olea”, s kapacitetom prijevoza 206 putnika, izgrađen je 1981. godine u Norveškoj pod imenom “Alisur Amarillo”. Plovio je pod španjolskom i francuskom zastavom, a 1994. postaje dio Jadrolinijine flote. Katamaran “Dubravka”, dugačak 41,6 metara i kapaciteta prijevoza 316 putnika, izgrađen je u Singaporu i svoju je plovidbu započeo kao “Magellan” da bi 2001. godine postao dio brzobrodske flote Jadrolinije.