Jadrolinija ovog vikenda ima promjene u plovidbenom redu. Evo na kojim linijama

Jadrolinija ovog vikenda od 25. do 27. srpnja donosi promjene u plovidbenom redu.

Promjene u redu plovidbe na brodskoj liniji 409 Zadar - Preko

U četvrtak, 24. srpnja na liniji će ploviti trajekt Mate Balota s carinskog veza br.1 do 07:35 sati, a od 09:30 do 13:35 sati liniju preuzima brod Dora s veza br.5. Od 15:30 do 18:15 sati nastavlja trajekt Mate Balota s veza br. 2, a od 18:15 sati ide sa carinskog veza br. 1.

U petak, 25. srpnja liniju Zadar - Preko preuzima Mate Balota s carinskog veza br.1 do 09:30 sati. Od 11:30 do 16:45 sati preuzima Dora s veza br. 5 dok od 18:15 do 22:15 sati nastavlja Mate Balota s carinskog veza br. 1.

Promjena mjesta pristajanja katamarana na liniji Rijeka - Rab - Novalja

Od petka, 25. srpnja do nedjelje 27. srpnja, zbog održavanja manifestacije Rabska fjera, katamaran će pristati na gatu Pumpurela na Rabu, umjesto na uobičajenoj lokaciji.

Promjena reda plovidbe na liniji 9403 Zadar - Molat - Brgulje - Zapuntel - Ist

Ovog vikenda, 26. i 27. srpnja, zbog održavanja tradicionalnog Otočkog košarkaškog turnira na otoku Istu, na liniji Zadar - Molat - Brgulje - Zapuntel - Ist bit će održana dodatna putovanja:

- u subotu, 26. srpnja Zadar - Ist, s polaskom iz Zadra u 19:00 sati,

- u nedjelju, 27. srpnja Ist - Zadar, s polaskom iz Ista u 06:00 sati.

Ponovna uspostava međunarodnih linija

Od četvrtka, 24. srpnja, ponovno su uspostavljene međunarodne trajektne linije Split - Ancona te Zadar - Ancona. Redove plovidbe možete pronaći na linku.

Vremenska prognoza

Na Jadranu su ovog vikenda moguće vremenske nepogode te molimo putnike da prije polaska na putovanje provjere stanje u pomorskom prometu na web stranici Jadrolinije.

Ove subote, 26. srpnja, održat će se tradicionalna glazbena plovidba iz Splita prema Veloj Luci na trajektu Korčula. Polazak broda planiran je u 17:30 sati, umjesto uobičajenih 17:00 sati. Ukrcaj na trajekt Korčula, na kojem će se održati svirka u čast velikom Oliveru Dragojeviću, moguć je isključivo uz putne karte za polazak u 17:30 sati.