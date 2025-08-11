Jadrolinija obilježava prvu godišnjicu tragedije na trajektu Lastovo: Suze, molitve i sirene za poginule kolege

Povodom obilježavanja prve godišnjice tragedije na brodu Lastovo, u ponedjeljak 11. kolovoza u 9 sati održala se molitva u holu zgrade Jadrolinije.

Molitvu u znak sjećanja na tragično stradale pomorce Boška Kostovića, Denisa Šarića i Marka Topića predvodio je vlč. Mario Gerić iz Apostolata mora Riječke nadbiskupije.

Nakon zajedničke molitve djelatnika, delegacija Uprave Jadrolinije u pratnji pomoraca, položila je vijenac u more u lošinjskom akvatoriju i odala počast prerano i tragično stradalim kolegama na brodu Lastovo.

U 15 sati svi brodovi Jadrolinije diljem Jadrana oglasit će se brodskim sirenama u čast tragično preminulim kolegama.