Jadrolinija mijenja red plovidbe zbog Thompsonovih koncerata u Zadru

JADROLINIJA je objavila izmjenu reda plovidbe na dane Thompsonovih koncerata u Zadru.

"Dana 12. i 13. prosinca 2025. godine (petak i subota) trajekt će iz luke Zadar/Gaženica za luku Preko isploviti u 23:59 sati umjesto u 23:00 sata", osvanulo je na njihovim stranicama. Podsjećamo, Thompson večeras i sutra nastupa u dvorani Krešimira Ćosića u Zadru.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Je li razlog izmjene plovidbe isključivo Thompsonov koncert i kako je došlo do te odluke, Index je pitao Jadroliniju.

"To redovito radimo"

"Jadrolinija svoje redove plovidbe redovito prilagođava potrebama otočnih zajednica, i to na temelju zahtjeva samih stanovnika otoka. Bilo da je riječ o kulturnim događanjima, koncertima, sprovodima ili drugim prigodama koje su otočanima važne, prilagodbe polazaka i povrataka omogućuju im da na vrijeme stignu na kopno, prisustvuju događaju i vrate se na otok po njegovu završetku", kažu nam.

"Riječ je o uobičajenoj praksi koja se dosljedno primjenjuje duž čitavog Jadrana. U konkretnom slučaju, red plovidbe izmijenjen je na zahtjev Općine Preko. Jadrolinija je pouzdan partner otočanima i aktivno doprinosi unaprjeđenju kvalitete života na otocima, čineći svakodnevicu pristupačnijom i povezanijom", dodaju.

Dva koncerta

Podsjećamo, organizatori su zbog ogromnog interesa i velike potražnje dodali drugi koncert, jer je originalni nastup (12.12.) vrlo brzo rasprodan pa će Perković u Zadru nastupati dva dana zaredom. Od svih gradova turneje drugi koncert još samo nema u Zagrebu te u Poreču gdje je koncert najavljen tek prije 4 dana.

Upute za posjetitelje

Na Thompsonovim stranicama osvanule su upute za posjetitelje koncerta.

Koncert počinje u 20:00 h

Ulazi se otvaraju u 18:00 h

Sve tribine i teleskopske tribine – ulaz isključivo na ulaze B i D

Parter – sjeverni ulaz, prizemlje (desno i lijevo)

VIP teleskop – sjeverni ulaz, prizemlje lijevo

VIP stolovi - ulaz recepcija

Ulaznica vrijedi za jednokratan ulaz – povratak nakon izlaska nije moguć.

Ulaz je moguć isključivo s važećom ulaznicom – digitalnom ili fizičkom.

Radi sigurnosti svih posjetitelja strogo je zabranjen unos:

bilo kakvih pirotehničkih sredstava

svih predmeta koji mogu ugroziti sigurnost posjetitelja