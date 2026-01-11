Jadrolinija: "Dok mnogi uživaju u skijanju, bijela flota prolazi kroz intenzivno razdoblje"

Hrvatski nacionalni brodar Jadrolinija izvijestio je javnost o intenzivnim radovima na bijeloj floti, kako bi bila spremna za još intenzivniju plovidbu unutar Nove 2026. godine.

- Dok mnogi uživaju u zasluženom odmoru na skijanju ili u planinama, Jadrolinijina bijela flota, iako naizgled u mirnom periodu, prolazi kroz intenzivno razdoblje rada - kažu iz Jadrolinije.

- Remonti u brodogradilištima su u punom jeku, a naše posade daju sve od sebe kako bi brodovi bili spremni i u punom operativnom kapacitetu za novu ljetnu sezonu. Danas smo posjetili trajekte Oliver i Sveti Krševan te katamaran Kata u brodogradilištu Viktor Lenac i zavirili u procese koji su u tijeku: farbanja, brušenja, instaliranja novih sustava, redovita održavanja, pa čak i provjere sigurnosnih protokola.

Tijekom obilaska, članovi Uprave Jadrolinije Marko Novaselić i Marija Zaputović Mavrinac razgovarali su sa zapovjednicima i posadama o tijeku radova, planovima i pripremama za nadolazeću sezonu.Održavanje se provodi na svim razinama – od zapovjednog mosta i salona, do stroja. Misli se na svaki detalj, a predanost kojom naši pomorci pristupaju svom poslu ravna je skrbi kojom bi netko održavao vlastiti dom. Jer naši brodovi uistinu jesu dom, dom daleko od doma.Velika zahvala svim članovima posada i tehničkog osoblja na trudu koji ulažu u svim dijelovima godine - poručuje nacionalni brodar.