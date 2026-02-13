Jadranski derbi na Valentinovo: OK Ribola Kaštela će ugostiti MOK Rijeka

Ove subote, na Valentinovo, OK Ribola Kaštela će ugostiti MOK Rijeka u 13. kolu Superlige. Nakon poraza od prvoplasirane Mladosti u prethodnom kolu, kaštelanska ekipa je ostala na trećem mjestu sa 16 bodova, dva manje od drugoplasirane Murse, a Rijeka je šesta s 10 bodova.

Uvijek uzbudljiv sraz s Riječanima najavio je kapetan OK Ribola Kaštela Nikola Jureta: „Sljedece kolo nam u goste dolazi Rijeka, ekipa s kojom nikome nije lako, pokazali su da ove sezone mogu igrati sa svima. Mi smo se dobro pripremali ovaj tjedan, prošli put smo s njima igrali 5 setova i znamo da trebamo biti na 100% da utakmice ode u našu korist. Zadnje dvije utakmice nismo baš igrali kako smo htjeli, pa nam je to i dodatan motiv da bodovi ovaj vikend ostanu u Kaštelima.

Jadranski derbi će se igrati sutra, 14. veljače u Gradskoj dvorani u Kaštel Starom, a počet će u 20 sati.