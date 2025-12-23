Jadranka Kosor žestoko o Plenkoviću: ZDS na stadionu jedna je od najbizarnijih i najopasnijih izjava jednog premijera

Bivša premijerka Jadranka Kosor u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirala je najvažnije političke događaje tijekom ove godine.

Ali, imala je i jedan osobni uspjeh na koji se osvrnula. Napisala je novu knjigu - svoju treću. Zove se "Žene koje mašu rukama".

"Ovo je prva najava, riječ je o nastavku moje prethodne dvije knjige "Premijerka" i "Kraljica", ali ova je drugačija. Pišem o svojim iskustvima, operacijama dvaju koljena... Pišem i o iskustvima koja sam čula o iskustvima ljudi koje sam upoznala u toplicama. Svi su oni znali tko sam ja, ali ja sam morala upoznati tko su oni i na koji način žive, kako se hrvaju s brojnim bolestima i kako sve to čine s velikim optimizmom. Imala sam potrebu pisati o tome. Naravno, u knjizi ima i političkih događaja, kao što ima i mnogo samoironije. Vjerujem da će čitatelji plakati i smijati se", kazala je Kosor i opisala još neke od detalja iz same knjige, kao što je život nakon visoke politike.

"Dalje imamo prvi put u povijesti činjenicu da se na optuženičkim klupama nalaze četiri ministra, da se jedna ministrica nagodila i priznala počinjenje teških kaznenih djela, a klasificirana je kao sjajna i najbolja. Za mene je to teško prihvatljivo i težak je udarac politici i političarima. Imali smo i podizanje optužnice protiv ministra za zločinačko udruživanje, što je prestrašno. Ne treba zaboraviti ni uhićenje glavnog državnog inspektora. To pokazuje jednu potpuno iskrivljenu sliku politike u Hrvatskoj ove godine, sliku koja sugerira urušavanje vrijednosti. Na to utječu i zli plodovi dvostrukih konotacija, što je u javni prostor uveo Andrej Plenković. Tako nešto bilo je nestvarno do te mjere da se pitam je li se stvarno dogodilo. Imali smo puštanje s lanca zlih pasa koji reže i do danas, evo nedavno i sa stadiona. Mislim da je jedna od najbizarnijih i najopasnijih izjava jednog premijera ona da je poruka "Za dom spremni" na stadionu, a to se odlučio reći iz straha, logičan odgovor gradonačelniku. Nije važno kojem gradonačelniku. To je potpuno potonuće politike i bojim se daljnje eskalacije."

Brine je što će biti u 2026. zbog svih tih događaja...

"Predstavnici stranaka koje su po istraživanjima prisutne u tragovima, a dio su vladajuće većine, kao HSLS, me zabrinjavaju. Oni podržavaju podjele u društvu. Sigurna sam da šutljiva većina građana ne odobrava ovakve trendove. Po istraživanjima, oko 75 posto građana smatra da ne idemo u dobrom smjeru. Ali, šute... A kad neki od njih izađu na ulicu protiv fašizacije, "pomete" ih se."

Uvjerena je da premijer ne priznaje druge.

"Sad kad imamo situaciju u kojoj Ustavni sud donese odluku o Zakonu, a premijer kaže da je tu bilo puno politike, a manje onoga što su mogućnosti. Imamo i tog nesretnog ministra, koji ne zna ni planirati koliko mu novca treba. Ne gledam s veseljem na iduću godinu, ali voljela bih da oni koji odlučuju u našim sudbinama i sudbini Hrvatske, sjednu sami sa sobom i u svoja četiri zida razmisle o svemu."

Na kraju je rekla da Hrvatska ne bi zatvorila poglavlje 23 i ušla u Europsku uniju da se tako javno vikalo "Za dom spremni", negiralo antifašizam i europske vrijednosti.